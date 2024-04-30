Дмитрий Морев обещает, скоро по проспекту Ломоносова будет приятно пройтись

Глава Архангельска рассказал, что ремонтом дорожного полотна на одной из главных транспортных артерий областной столицы дело не закончится:

- 7 километров новых тротуаров мы строим в рамках ремонта проспекта Ломоносова. Еще 4,5 километра существующих восстанавливаем.



Прошлым летом вместе с департаментом транспорта мы прошли каждый метр этой важной для города магистрали и сформировали индивидуальный подход к ремонту. Кроме замены асфальта на проезжей части акцент сделали на создании нормальной пешеходной инфраструктуры. До этого года на больших промежутках проспекта тротуар отсутствовал вовсе: горожане шли народными тропами по грунту либо обходили дворами. Сейчас ситуация кардинально изменится в лучшую сторону.



Занимаемся и второй наболевшей проблемой – стихийной парковкой на грунте, из-за чего улица выглядела неухоженной. Дорожники укладывают борта вдоль проезжей части и готовятся к устройству парковок. Всего проектом предусмотрено 538 мест для стоянки автомобилей.



Параллельно «Горсвет» модернизирует систему уличного освещения вдоль проспекта: 140 блеклых светильников и 40 аварийных опор идут под замену. Обновим и дорожные знаки.



Это первый крупный объект дорожной инфраструктуры, где мы применяем по-настоящему комплексный подход к ремонту. Он стал частью президентского нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».



