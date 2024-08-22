Зарплата в Архангельской области выросла за год на 21%

Эксперты hh.ru проанализировали местный рынок труда с точки зрения возможного дохода местных жителей и выяснили, в каких сферах сейчас можно заработать больше всего, а также насколько средний доход жителя области ниже, чем у москвича.

На данный момент средняя зарплата россиянина достигла 70 тыс. рублей, что на 17% больше, чем в 2023 году. При этом средний доход жителей Архангельской области вырос за год на 21% до 60,3 тыс. рублей. По сравнению с общероссийским трендом, местный житель зарабатывает на 14% меньше, чем среднестатистический россиянин.

Несмотря на достаточно активный рост дохода жителей Архангельской области, их зарплаты всё равно остаются ниже, чем доход москвичей. Так, средняя зарплата жителя Москвы за год выросла на 18% и на данный момент достигла 94,4 тыс. рублей. Таким образом, жители Москвы зарабатывают в среднем на 34 тыс. рублей больше, чем архангелогородцы.

Наибольшая зарплатная разница между Москвой и Архангельской областью наблюдается в зарплатах топ-менеджеров: более 78 тыс. рублей, в Москве управленец может заработать почти 200 тыс. рублей в среднем, в Архангельской области – порядка 120 тыс. Также существенная разница наблюдается в ИТ-сфере: в Москве доход ИТ-специалиста достиг 129 тыс., в Архангельской области – 52 тыс.

Минимальные зарплатные различия между московскими и архангельскими зарплатами наблюдаются в сфере транспорта и логистики: в Москве можно заработать 109 тыс., в Архангельской области – 108 тыс. При этом в северном регионе есть сферы, где местные работодатели предлагают зарплату выше, чем столичные. Например, на 13 тыс. больше может заработать местный работник в сфере сельского хозяйства, на 17 тыс. – в секторе добычи сырья.