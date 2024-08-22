Зарплата в Архангельской области выросла за год на 21%

Эксперты hh.ru проанализировали местный рынок труда с точки зрения возможного дохода местных жителей и выяснили, в каких сферах сейчас можно заработать больше всего, а также насколько средний доход жителя области ниже, чем у москвича.
На данный момент средняя зарплата россиянина достигла 70 тыс. рублей, что на 17% больше, чем в 2023 году. При этом средний доход жителей Архангельской области вырос за год на 21% до 60,3 тыс. рублей. По сравнению с общероссийским трендом, местный житель зарабатывает на 14% меньше, чем среднестатистический россиянин.
Несмотря на достаточно активный рост дохода жителей Архангельской области, их зарплаты всё равно остаются ниже, чем доход москвичей. Так, средняя зарплата жителя Москвы за год выросла на 18% и на данный момент достигла 94,4 тыс. рублей. Таким образом, жители Москвы зарабатывают в среднем на 34 тыс. рублей больше, чем архангелогородцы.
Наибольшая зарплатная разница между Москвой и Архангельской областью наблюдается в зарплатах топ-менеджеров: более 78 тыс. рублей, в Москве управленец может заработать почти 200 тыс. рублей в среднем, в Архангельской области – порядка 120 тыс. Также существенная разница наблюдается в ИТ-сфере: в Москве доход ИТ-специалиста достиг 129 тыс., в Архангельской области – 52 тыс.
Минимальные зарплатные различия между московскими и архангельскими зарплатами наблюдаются в сфере транспорта и логистики: в Москве можно заработать 109 тыс., в Архангельской области – 108 тыс. При этом в северном регионе есть сферы, где местные работодатели предлагают зарплату выше, чем столичные. Например, на 13 тыс. больше может заработать местный работник в сфере сельского хозяйства, на 17 тыс. – в секторе добычи сырья.
Профсфера
Москва
Архангельская область
Зарплатная разница
Автомобильный бизнес
140 000 ₽
81 952 ₽
58 048 ₽
Административный персонал
78 068 ₽
74 819 ₽
3 250 ₽
Безопасность
80 898 ₽
53 752 ₽
27 146 ₽
Высший и средний менеджмент
199 512 ₽
121 014 ₽
78 499 ₽
Добыча сырья
102 832 ₽
119 533 ₽
- 16 700 ₽
Домашний, обслуживающий персонал
86 109 ₽
82 084 ₽
4 025 ₽
Закупки
102 359 ₽
63 414 ₽
38 945 ₽
Информационные технологии
129 081 ₽
52 213 ₽
76 868 ₽
Маркетинг, реклама, PR
100 000 ₽
62 668 ₽
37 332 ₽
Медицина, фармацевтика
90 919 ₽
69 901 ₽
21 018 ₽
Наука, образование
79 690 ₽
44 740 ₽
34 950 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
100 000 ₽
50 000 ₽
50 000 ₽
Производство, сервисное обслуживание
100 000 ₽
82 200 ₽
17 800 ₽
Рабочий персонал
100 427 ₽
90 831 ₽
9 596 ₽
Розничная торговля
71 835 ₽
46 880 ₽
24 955 ₽
Сельское хозяйство
109 785 ₽
122 982 ₽
- 13 197 ₽
Строительство, недвижимость
120 000 ₽
88 897 ₽
31 103 ₽
Транспорт, логистика, перевозки
109 873 ₽
108 873 ₽
1 000 ₽
Туризм, гостиницы, рестораны
76 556 ₽
46 810 ₽
29 746 ₽
Управление персоналом, тренинги
100 000 ₽
57 609 ₽
42 391 ₽
Финансы, бухгалтерия
105 393 ₽
50 000 ₽
55 393 ₽
Юристы
100 000 ₽
52 927 ₽
47 073 ₽