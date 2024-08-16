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Медицина Архангельской области вырвалась вперед по росту зарплат

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за последний месяц и выяснили, что самой денежной сферой с точки зрения роста предлагаемого дохода в Архангельской области оказалась сфера медицины и фармацевтики.

 По состоянию на начало осени 2024 года, зарплата в медицинской сфере Архангельской области выросла на 55% по сравнению с прошлым годом и достигла 60 тыс. рублей. Таким образом, именно область медицины и фармацевтики стала самой выгодной сферой с точки зрения динамики дохода в регионе, но не с точки зрения уровня дохода. Для сравнения: средняя предлагаемая зарплата в Архангельской области за год выросла на 20% до 51 тыс. рублей. Динамика зарплат по РФ в целом чуть более выраженная: +39%, при этом и доход выше, порядка 69,4 тыс. рублей.  

 Также быстрее обычного растёт предлагаемый доход для специалистов в сфере туризма и общепита (+41%) до 49 тыс. рублей, для работников в секторе закупок (+28%) до 51 тыс., у специалистов в сфере науки и образования (+25%) до 36 тыс., а также у транспортников и логистов (+23%) до 78 тыс. 

Наоборот, отрицательная динамика роста зарплат в Архангельской области наблюдается в вакансиях для сельхозработников (-3%) до 82 тыс. рублей, маркетологов (-4%) до 45 тыс., а также местных айтишников (-9%) до 40 тыс.

 

Профессиональная область

Средняя предлагаемая зарплата, 2024 г.

Средняя предлагаемая зарплата, 2023 г.

Динамика за год, руб.

Динамика за год, %

Медицина, фармацевтика

59 845 ₽

38 683 ₽

21 161 ₽

55%

Туризм, гостиницы, рестораны

48 886 ₽

34 709 ₽

14 177 ₽

41%

Закупки

51 056 ₽

39 937 ₽

11 119 ₽

28%

Наука, образование

36 280 ₽

29 089 ₽

7 191 ₽

25%

Транспорт, логистика, перевозки

77 876 ₽

63 351 ₽

14 525 ₽

23%

Розничная торговля

44 779 ₽

36 476 ₽

8 303 ₽

23%

Рабочий персонал

72 333 ₽

59 948 ₽

12 384 ₽

21%

Безопасность

42 083 ₽

35 015 ₽

7 068 ₽

20%

Домашний, обслуживающий персонал

51 789 ₽

43 988 ₽

7 801 ₽

18%

Строительство, недвижимость

70 992 ₽

60 445 ₽

10 546 ₽

17%

Производство, сервисное обслуживание

70 447 ₽

60 732 ₽

9 715 ₽

16%

Продажи, обслуживание клиентов

45 628 ₽

40 635 ₽

4 993 ₽

12%

Управление персоналом, тренинги

43 473 ₽

39 698 ₽

3 775 ₽

10%

Финансы, бухгалтерия

41 935 ₽

40 089 ₽

1 846 ₽

5%

Добыча сырья

81 782 ₽

81 400 ₽

383 ₽

0%

Сельское хозяйство

82 117 ₽

84 326 ₽

-2 209 ₽

-3%

Административный персонал

41 420 ₽

42 746 ₽

-1 326 ₽

-3%

Юристы

41 984 ₽

43 474 ₽

-1 490 ₽

-3%

Маркетинг, реклама, PR

45 468 ₽

47 338 ₽

-1 870 ₽

-4%

Автомобильный бизнес

64 015 ₽

67 150 ₽

-3 135 ₽

-5%

Информационные технологии

40 350 ₽

44 407 ₽

-4 057 ₽

-9%






Архангельский рынок труда 

в целом

51 300 ₽

42 664 ₽

8 636 ₽

20%

СЗФО

69 597 ₽

52 421 ₽

17 176 ₽

33%

Российский рынок труда

69 469 ₽

50 018 ₽

19 452 ₽

39%

 

11 сентябрь 08:17 | : Экономика

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