Медицина Архангельской области вырвалась вперед по росту зарплат

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за последний месяц и выяснили, что самой денежной сферой с точки зрения роста предлагаемого дохода в Архангельской области оказалась сфера медицины и фармацевтики.
По состоянию на начало осени 2024 года, зарплата в медицинской сфере Архангельской области выросла на 55% по сравнению с прошлым годом и достигла 60 тыс. рублей. Таким образом, именно область медицины и фармацевтики стала самой выгодной сферой с точки зрения динамики дохода в регионе, но не с точки зрения уровня дохода. Для сравнения: средняя предлагаемая зарплата в Архангельской области за год выросла на 20% до 51 тыс. рублей. Динамика зарплат по РФ в целом чуть более выраженная: +39%, при этом и доход выше, порядка 69,4 тыс. рублей.
Также быстрее обычного растёт предлагаемый доход для специалистов в сфере туризма и общепита (+41%) до 49 тыс. рублей, для работников в секторе закупок (+28%) до 51 тыс., у специалистов в сфере науки и образования (+25%) до 36 тыс., а также у транспортников и логистов (+23%) до 78 тыс.
Наоборот, отрицательная динамика роста зарплат в Архангельской области наблюдается в вакансиях для сельхозработников (-3%) до 82 тыс. рублей, маркетологов (-4%) до 45 тыс., а также местных айтишников (-9%) до 40 тыс.
Профессиональная область
Средняя предлагаемая зарплата, 2024 г.
Средняя предлагаемая зарплата, 2023 г.
Динамика за год, руб.
Динамика за год, %
Медицина, фармацевтика
59 845 ₽
38 683 ₽
21 161 ₽
55%
Туризм, гостиницы, рестораны
48 886 ₽
34 709 ₽
14 177 ₽
41%
Закупки
51 056 ₽
39 937 ₽
11 119 ₽
28%
Наука, образование
36 280 ₽
29 089 ₽
7 191 ₽
25%
Транспорт, логистика, перевозки
77 876 ₽
63 351 ₽
14 525 ₽
23%
Розничная торговля
44 779 ₽
36 476 ₽
8 303 ₽
23%
Рабочий персонал
72 333 ₽
59 948 ₽
12 384 ₽
21%
Безопасность
42 083 ₽
35 015 ₽
7 068 ₽
20%
Домашний, обслуживающий персонал
51 789 ₽
43 988 ₽
7 801 ₽
18%
Строительство, недвижимость
70 992 ₽
60 445 ₽
10 546 ₽
17%
Производство, сервисное обслуживание
70 447 ₽
60 732 ₽
9 715 ₽
16%
Продажи, обслуживание клиентов
45 628 ₽
40 635 ₽
4 993 ₽
12%
Управление персоналом, тренинги
43 473 ₽
39 698 ₽
3 775 ₽
10%
Финансы, бухгалтерия
41 935 ₽
40 089 ₽
1 846 ₽
5%
Добыча сырья
81 782 ₽
81 400 ₽
383 ₽
0%
Сельское хозяйство
82 117 ₽
84 326 ₽
-2 209 ₽
-3%
Административный персонал
41 420 ₽
42 746 ₽
-1 326 ₽
-3%
Юристы
41 984 ₽
43 474 ₽
-1 490 ₽
-3%
Маркетинг, реклама, PR
45 468 ₽
47 338 ₽
-1 870 ₽
-4%
Автомобильный бизнес
64 015 ₽
67 150 ₽
-3 135 ₽
-5%
Информационные технологии
40 350 ₽
44 407 ₽
-4 057 ₽
-9%
Архангельский рынок труда
в целом
51 300 ₽
42 664 ₽
8 636 ₽
20%
СЗФО
69 597 ₽
52 421 ₽
17 176 ₽
33%
Российский рынок труда
69 469 ₽
50 018 ₽
19 452 ₽
39%