Медицина Архангельской области вырвалась вперед по росту зарплат

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за последний месяц и выяснили, что самой денежной сферой с точки зрения роста предлагаемого дохода в Архангельской области оказалась сфера медицины и фармацевтики.

По состоянию на начало осени 2024 года, зарплата в медицинской сфере Архангельской области выросла на 55% по сравнению с прошлым годом и достигла 60 тыс. рублей. Таким образом, именно область медицины и фармацевтики стала самой выгодной сферой с точки зрения динамики дохода в регионе, но не с точки зрения уровня дохода. Для сравнения: средняя предлагаемая зарплата в Архангельской области за год выросла на 20% до 51 тыс. рублей. Динамика зарплат по РФ в целом чуть более выраженная: +39%, при этом и доход выше, порядка 69,4 тыс. рублей.

Также быстрее обычного растёт предлагаемый доход для специалистов в сфере туризма и общепита (+41%) до 49 тыс. рублей, для работников в секторе закупок (+28%) до 51 тыс., у специалистов в сфере науки и образования (+25%) до 36 тыс., а также у транспортников и логистов (+23%) до 78 тыс.

Наоборот, отрицательная динамика роста зарплат в Архангельской области наблюдается в вакансиях для сельхозработников (-3%) до 82 тыс. рублей, маркетологов (-4%) до 45 тыс., а также местных айтишников (-9%) до 40 тыс.