Работа руками в Архангельской области стала хорошо оплачиваться

Эксперты hh.ru выяснили, в каких регионах страны в целом и СЗФО в частности выгоднее всего искать работу в качестве рабочего, сколько можно заработать и как относятся жители Архангельской области к такой карьере.

За последние несколько лет на архангельском рынке труда наблюдается резкий роста спроса на рабочий персонал. «Только с начала года работодатели Архангельской области разместили почти 8 тыс. вакансий для рабочих разных профессий. Это на 37% больше, чем в 2023 году. Более того, ежемесячно местные компании в среднем размещают не менее 1,2 тыс. вакансий для рабочих. Подобного голода в кадрах регионе уже давно не испытывал. Постоянно растущий спрос на «синих» воротничков влечет за собой и рост зарплат. В связи с этим эксперты hh.ru провели сравнительный анализ предлагаемых зарплат для рабочих по всем федеральным округам страны и выяснили, в каких регионах выгоднее всего строить карьеру на заводе или производстве», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Итоги зарплатного анализа показывают, средняя зарплата российского рабочего достигла 91 тыс. рублей, увеличившись за год на 48%. Московские работодатели предлагают заработок более 100 тыс. А вот самые высокие зарплаты рабочим готовы платить работодатели Севера Чукотки – здесь средняя зарплата рабочего достигла 205 тыс. рублей, на втором месте – Магаданская область (более 168 тыс. рублей), на третьем – Якутия (158 тыс. рублей).

На Северо-Западе страны выгоднее всего строить карьеру рабочего в Коми – здесь местные работодатели готовы платить более 127 тыс. рублей. На втором месте в СЗФО по заработку рабочих оказался НАО (108 тыс. рублей), на третьем – Мурманская область, здесь рабочий может получить порядка 100 тыс. рублей. Архангельская область в рейтинге по СЗФО заняла восьмое место – средний доход рабочего составляет 86,3 тыс. рублей. За год в вакансиях архангельских рабочих зарплата выросла на 44%.

Изменение парадигмы и отношения к рабочим профессиям отмечают и сами жители СЗФО и в том числе Архангельской области. Так, согласно опросу hh.ru, 53% респондентов уверены, что трудиться на производстве последние годы стало комфортнее. Пятая часть опрошенных (20%) не видят изменений, а 27%, наоборот, считают, что производственные и рабочие профессии стали сложнее. Чаще всего местные жители считают, что ценность рабочих и заводских профессий выросла из-за того, что без этих специалистов не обойтись – так считают 64% респондентов.

Среди рабочих СЗФО самыми требовательными касательно зарплатного вопроса оказались жители НАО – они хотят получать не менее 95 тыс. рублей на руки. А вот меньше других запрашивают рабочие из Псковской области – 56 тыс. рублей. Причем псковские работодатели, на фоне острейшей нехватки рабочих, предлагают доход на 33,5 тыс. больше, чем запрашивают соискателей. Запросы архангельских рабочих на данный момент выросли до 68 тыс. рублей, что на 13% больше, чем в начале осени 2023 года.

(фото с https://karel-doors.ru)



