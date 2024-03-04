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Вы не поверите. В Архангельской области растут доходы населения

Аналитика рынка труда по итогам за июнь показывает, что работодатели нарастили предлагаемую зарплату в большинстве вакансий архангельского рынка труда. Эксперты hh.ru выяснили, кому на местном рынке труда повезло больше других и сколько можно заработать, если выйти на рынок труда прямо сейчас.

Данные вакансий, которые размещали работодатели на hh.ru в начале этого года, показывают, что средняя зарплата в январе в Архангельской области была на уровне 49,1 тыс. рублей. За шесть месяцев этого года работодатели увеличили предлагаемый доход на 10,3 тыс. рублей (до 59,4 тыс.). 

В разрезе профессиональных сфер могли получить прибавку больше других трудящихся работники из медицинской сферы – в этой сфере доход вырос на 21,2 тыс. рублей. И, действительно, зарплаты в вакансиях для ветеринарного врача в Архангельской области с начала года влетели на 40 тыс. (до 90 тыс. рублей), для медсестры/медбрата – на 10 тыс. (до 50 тыс. рублей), для врача – на 5,5 тыс. (до 82,6 тыс. рублей).

Также видна хорошая зарплатная динамика в области финансов и бухгалтерии, здесь доход вырос в вакансиях на 13 тыс. (до 57 тыс.). Особенно сильно за полгода выросли зарплатные предложения для целого ряда профессий этой области. Теперь в Архангельской области аудитор может заработать на 35,5 тыс. рублей больше, чем зимой (доход на данный момент 65 тыс.). Также стали больше предлагать зарплату финансовым менеджерам (+31 тыс. до 68 тыс.), казначеям (+21 тыс. до 60 тыс.), финансовым контролерам (+10 тыс. до 62,5 тыс. рублей).   

Выросли с начала года зарплаты и в производственном секторе (+11 тыс. до 79 тыс.), заметнее всего у операторов станков с ЧПУ (+108 тыс. до 265 тыс.), а еще у токарей и фрезеровщиков (+40 тыс. до 200 тыс. рублей). Кроме того, растет зарплата и в сфере строительства и недвижимости (+9 тыс. до 79 тыс.), особенно у агентов по недвижимости (+62,5 тыс. до 142,5 тыс. рублей). 

Увеличилась зарплата и в области управления персоналом (+7 тыс. до 57 тыс.) и сильнее всего у специалистов по кадрам (+10 тыс. до 60 тыс.), а также у менеджеров по персоналу (+8,5 тыс. до 41,5 тыс.)

Насколько выросли зарплаты в вакансиях разных сфер рынка труда Архангельской области за шесть месяцев:

Профсфера

янв.24

июн.24

Динамика за полгода, руб.

Медицина, фармацевтика

48 120 ₽

69 354 ₽

21 234 ₽

Туризм, гостиницы, рестораны

40 959 ₽

56 734 ₽

15 775 ₽

Добыча сырья

93 021 ₽

108 759 ₽

15 738 ₽

Финансы, бухгалтерия

44 239 ₽

57 259 ₽

13 020 ₽

Производство, сервисное обслуживание

67 936 ₽

79 016 ₽

11 080 ₽

Безопасность

40 357 ₽

50 770 ₽

10 413 ₽

Строительство, недвижимость

69 941 ₽

79 786 ₽

9 846 ₽

Высший и средний менеджмент

89 240 ₽

99 026 ₽

9 787 ₽

Автомобильный бизнес

72 021 ₽

80 668 ₽

8 648 ₽

Управление персоналом, тренинги

50 000 ₽

57 149 ₽

7 149 ₽

Наука, образование

37 935 ₽

44 677 ₽

6 742 ₽

Сельское хозяйство

102 332 ₽

108 447 ₽

6 115 ₽

Транспорт, логистика, перевозки

77 813 ₽

81 444 ₽

3 631 ₽

Розничная торговля

40 663 ₽

44 272 ₽

3 609 ₽

Закупки

49 064 ₽

52 593 ₽

3 529 ₽

Рабочий персонал

71 547 ₽

75 058 ₽

3 510 ₽

Продажи, обслуживание клиентов

46 995 ₽

49 968 ₽

2 973 ₽

Информационные технологии

52 316 ₽

52 595 ₽

279 ₽

Маркетинг, реклама, PR

49 869 ₽

49 183 ₽

-686 ₽

Административный персонал

46 797 ₽

44 183 ₽

-2 613 ₽

Домашний, обслуживающий персонал

56 334 ₽

52 207 ₽

-4 127 ₽

 

10 июль 08:30 | : Экономика

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