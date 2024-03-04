Вы не поверите. В Архангельской области растут доходы населения

Аналитика рынка труда по итогам за июнь показывает, что работодатели нарастили предлагаемую зарплату в большинстве вакансий архангельского рынка труда. Эксперты hh.ru выяснили, кому на местном рынке труда повезло больше других и сколько можно заработать, если выйти на рынок труда прямо сейчас.
Данные вакансий, которые размещали работодатели на hh.ru в начале этого года, показывают, что средняя зарплата в январе в Архангельской области была на уровне 49,1 тыс. рублей. За шесть месяцев этого года работодатели увеличили предлагаемый доход на 10,3 тыс. рублей (до 59,4 тыс.).
В разрезе профессиональных сфер могли получить прибавку больше других трудящихся работники из медицинской сферы – в этой сфере доход вырос на 21,2 тыс. рублей. И, действительно, зарплаты в вакансиях для ветеринарного врача в Архангельской области с начала года влетели на 40 тыс. (до 90 тыс. рублей), для медсестры/медбрата – на 10 тыс. (до 50 тыс. рублей), для врача – на 5,5 тыс. (до 82,6 тыс. рублей).
Также видна хорошая зарплатная динамика в области финансов и бухгалтерии, здесь доход вырос в вакансиях на 13 тыс. (до 57 тыс.). Особенно сильно за полгода выросли зарплатные предложения для целого ряда профессий этой области. Теперь в Архангельской области аудитор может заработать на 35,5 тыс. рублей больше, чем зимой (доход на данный момент 65 тыс.). Также стали больше предлагать зарплату финансовым менеджерам (+31 тыс. до 68 тыс.), казначеям (+21 тыс. до 60 тыс.), финансовым контролерам (+10 тыс. до 62,5 тыс. рублей).
Выросли с начала года зарплаты и в производственном секторе (+11 тыс. до 79 тыс.), заметнее всего у операторов станков с ЧПУ (+108 тыс. до 265 тыс.), а еще у токарей и фрезеровщиков (+40 тыс. до 200 тыс. рублей). Кроме того, растет зарплата и в сфере строительства и недвижимости (+9 тыс. до 79 тыс.), особенно у агентов по недвижимости (+62,5 тыс. до 142,5 тыс. рублей).
Увеличилась зарплата и в области управления персоналом (+7 тыс. до 57 тыс.) и сильнее всего у специалистов по кадрам (+10 тыс. до 60 тыс.), а также у менеджеров по персоналу (+8,5 тыс. до 41,5 тыс.)
Насколько выросли зарплаты в вакансиях разных сфер рынка труда Архангельской области за шесть месяцев:
Профсфера
янв.24
июн.24
Динамика за полгода, руб.
Медицина, фармацевтика
48 120 ₽
69 354 ₽
21 234 ₽
Туризм, гостиницы, рестораны
40 959 ₽
56 734 ₽
15 775 ₽
Добыча сырья
93 021 ₽
108 759 ₽
15 738 ₽
Финансы, бухгалтерия
44 239 ₽
57 259 ₽
13 020 ₽
Производство, сервисное обслуживание
67 936 ₽
79 016 ₽
11 080 ₽
Безопасность
40 357 ₽
50 770 ₽
10 413 ₽
Строительство, недвижимость
69 941 ₽
79 786 ₽
9 846 ₽
Высший и средний менеджмент
89 240 ₽
99 026 ₽
9 787 ₽
Автомобильный бизнес
72 021 ₽
80 668 ₽
8 648 ₽
Управление персоналом, тренинги
50 000 ₽
57 149 ₽
7 149 ₽
Наука, образование
37 935 ₽
44 677 ₽
6 742 ₽
Сельское хозяйство
102 332 ₽
108 447 ₽
6 115 ₽
Транспорт, логистика, перевозки
77 813 ₽
81 444 ₽
3 631 ₽
Розничная торговля
40 663 ₽
44 272 ₽
3 609 ₽
Закупки
49 064 ₽
52 593 ₽
3 529 ₽
Рабочий персонал
71 547 ₽
75 058 ₽
3 510 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
46 995 ₽
49 968 ₽
2 973 ₽
Информационные технологии
52 316 ₽
52 595 ₽
279 ₽
Маркетинг, реклама, PR
49 869 ₽
49 183 ₽
-686 ₽
Административный персонал
46 797 ₽
44 183 ₽
-2 613 ₽
Домашний, обслуживающий персонал
56 334 ₽
52 207 ₽
-4 127 ₽