Вы не поверите. В Архангельской области растут доходы населения

Аналитика рынка труда по итогам за июнь показывает, что работодатели нарастили предлагаемую зарплату в большинстве вакансий архангельского рынка труда. Эксперты hh.ru выяснили, кому на местном рынке труда повезло больше других и сколько можно заработать, если выйти на рынок труда прямо сейчас.

Данные вакансий, которые размещали работодатели на hh.ru в начале этого года, показывают, что средняя зарплата в январе в Архангельской области была на уровне 49,1 тыс. рублей. За шесть месяцев этого года работодатели увеличили предлагаемый доход на 10,3 тыс. рублей (до 59,4 тыс.).

В разрезе профессиональных сфер могли получить прибавку больше других трудящихся работники из медицинской сферы – в этой сфере доход вырос на 21,2 тыс. рублей. И, действительно, зарплаты в вакансиях для ветеринарного врача в Архангельской области с начала года влетели на 40 тыс. (до 90 тыс. рублей), для медсестры/медбрата – на 10 тыс. (до 50 тыс. рублей), для врача – на 5,5 тыс. (до 82,6 тыс. рублей).

Также видна хорошая зарплатная динамика в области финансов и бухгалтерии, здесь доход вырос в вакансиях на 13 тыс. (до 57 тыс.). Особенно сильно за полгода выросли зарплатные предложения для целого ряда профессий этой области. Теперь в Архангельской области аудитор может заработать на 35,5 тыс. рублей больше, чем зимой (доход на данный момент 65 тыс.). Также стали больше предлагать зарплату финансовым менеджерам (+31 тыс. до 68 тыс.), казначеям (+21 тыс. до 60 тыс.), финансовым контролерам (+10 тыс. до 62,5 тыс. рублей).

Выросли с начала года зарплаты и в производственном секторе (+11 тыс. до 79 тыс.), заметнее всего у операторов станков с ЧПУ (+108 тыс. до 265 тыс.), а еще у токарей и фрезеровщиков (+40 тыс. до 200 тыс. рублей). Кроме того, растет зарплата и в сфере строительства и недвижимости (+9 тыс. до 79 тыс.), особенно у агентов по недвижимости (+62,5 тыс. до 142,5 тыс. рублей).

Увеличилась зарплата и в области управления персоналом (+7 тыс. до 57 тыс.) и сильнее всего у специалистов по кадрам (+10 тыс. до 60 тыс.), а также у менеджеров по персоналу (+8,5 тыс. до 41,5 тыс.)

Насколько выросли зарплаты в вакансиях разных сфер рынка труда Архангельской области за шесть месяцев: