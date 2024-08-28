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В Архангельске "Единая Россия" инициировала установку умных светофоров

В Архангельске введут в эксплуатацию 13 объектов дорожной инфраструктуры, наделенных искусственным интеллектом.

Модернизация проводится на участках с высокой интенсивностью движения — на проспектах Обводный канал и Ленинградский, а также на участке проспекта Троицкий.

Уже полностью завершены строительно-монтажные работы, установлены детекторы транспорта, управляющие контроллеры.

В ближайшее время будет запущено адаптивное управление, позволяющее перевести светофоры в автоматический режим работы.

С помощью новых технологий специалисты смогут удаленно корректировать длительность сигналов, а система видеоаналитики на основе нейросети даст возможность распознавать ДТП.

Работу по внедрению интеллектуальной транспортной системы поэтапно ведем с 2020 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и в соответствии с Народной программой «Единой России».

Как показывает статистика, за это время на дорогах Архангельска количество ДТП снизилось на 45%, - сообщил губернатор Архангельской области, секретарь Архангельского реготделения партии «Единая Россия» Александр Цыбульский.

09 октябрь 11:45 | : Экономика

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