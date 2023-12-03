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Дмитрий Морев посетил место, откуда управляют умными светофорами

На последней в этом году рабочей неделе глава Архангельска посетил предприятие «Архтелецентр». Именно оттуда ведется слежение за безопасностью на дорогах города. Впечатлений – масса:

- Директор Архтелецентра Андрей Ермолин показал результаты мониторинга: новый участок Московского проспекта на 30% забрал на себя поток машин с загруженного Ленинградского проспекта.

 Комплекс интеллектуальной транспортной системы позволяет также моделировать проекты транспортных узлов, менять параметры и получать наиболее функциональные решения по организации дорожного движения. Эти возможности системы нам необходимы, чтобы продумать распределение транспортных потоков на период ремонта пр. Ломоносова в 2024 году.

 Также в Архангельске создана система умных светофоров, которые анализируют интенсивность транспорта на каждом направлении перекрестка и регулируют длительность горения зеленого сигнала. В нашем городе таким образом модернизированы светофоры на 29 перекрестках.

 3 этапа внедрения интеллектуальной транспортной системы в Архангельске реализованы по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги».


28 декабрь 12:53 | : Политика

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