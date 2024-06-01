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Малый бизнес в Архангельской области поднялся и расправил плечи

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, в каких специалистах нуждался больше всего малый бизнес в северном регионе в начале этого лета.

В начале этого года компании малого бизнеса в целом по России открыли на 35% больше вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель немного выше (на 1 п.п.) прироста спроса на всем рынке труда. В Архангельской области спрос на персонал у малых предприятий вырос более существенно: за год +71% новых рабочих мест в малом бизнесе. 

Регион СЗФО

Прирост на персонал у работодателей из малого бизнеса, в %, за год

Санкт-Петербург

39%

Калининградская область

57%

Архангельская область

71%

Ленинградская область

45%

Мурманская область

34%

Республика Карелия

54%

Новгородская область

68%

Республика Коми

107%

Псковская область

5%

Ненецкий АО

34%

Вологодская область

37%

В целом по РФ лидером по числу открытых вакансий малого бизнеса стала Москва – на нее приходится почти каждое третье (29%) предложение работы. На втором месте – Санкт-Петербург (каждая десятая вакансия от малого бизнеса), следом идут – Краснодарский край, Свердловская и Московская области. В регионах СЗФО лидером по спросу на новых работников у малого, микро и среднего бизнеса стала Республика Коми (+107% новых вакансий), на втором месте по спросу на персонал у малого бизнеса – Архангельская область (+71%), на третьем – Новгородская область (+68%). Более того, именно Республика Коми отличилась тем, что в этом регионе в целом по РФ сильнее всего вырос за год спрос на персонал у малых предприятий. Тем не менее, по доле общего количества вакансий регион занимает лишь 60-е место, составляя 0,2% от всех вакансий России, открытых компаниями малого бизнеса.

Зарплатные предложения и их динамика

Средняя предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса в целом по РФ сейчас составляет 70 800 рублей, что на 21% выше, чем в прошлом году. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Магаданской области (99 800 рублей), Москве (95 400 рублей) и Ямало-Ненецком автономном округе (90 500 рублей). В Архангельской области работодатели из малого бизнеса предлагают доход на уровне 54 400 рублей. За год доход работников в малом бизнесе вырос на 5 000 рублей. 

Регион СЗФО

Зарплата в 1 кв. 2023 г., руб.

Зарплата в 1 кв. 2024 г., руб.

Динамика за год

Санкт-Петербург

65 900 ₽

78 800 ₽

20%

Калининградская область

44 700 ₽

51 300 ₽

15%

Архангельская область

49 400 ₽

54 400 ₽

10%

Ленинградская область

53 800 ₽

67 200 ₽

25%

Мурманская область

55 100 ₽

66 200 ₽

20%

Республика Карелия

45 200 ₽

52 700 ₽

17%

Новгородская область

45 500 ₽

57 900 ₽

27%

Республика Коми

48 100 ₽

57 500 ₽

20%

Псковская область

40 100 ₽

58 000 ₽

45%

Ненецкий АО

75 000 ₽

50 000 ₽

-33%

Вологодская область

45 400 ₽

55 700 ₽

23%

Интересно, что другой регион СЗФО также попал в лидеры по росту предлагаемых зарплат. Так, Псковская область стала лидером по росту дохода в целом по РФ. Здесь за год малые предприятия нарастили доход для работников на 45% (до 58 000 рублей). 

В разрезе профессий: самые высокие зарплаты компании малого бизнеса предлагают DevOps-инженерам – 250 700 рублей. Заметный рост предлагаемых зарплат также наблюдается в специализации «Менеджер по компенсациям и льготам» (+122%).

 

27 июнь 08:43 | : Экономика

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