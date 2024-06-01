Малый бизнес в Архангельской области поднялся и расправил плечи

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, в каких специалистах нуждался больше всего малый бизнес в северном регионе в начале этого лета.
В начале этого года компании малого бизнеса в целом по России открыли на 35% больше вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель немного выше (на 1 п.п.) прироста спроса на всем рынке труда. В Архангельской области спрос на персонал у малых предприятий вырос более существенно: за год +71% новых рабочих мест в малом бизнесе.
Регион СЗФО
Прирост на персонал у работодателей из малого бизнеса, в %, за год
Санкт-Петербург
39%
Калининградская область
57%
Архангельская область
71%
Ленинградская область
45%
Мурманская область
34%
Республика Карелия
54%
Новгородская область
68%
Республика Коми
107%
Псковская область
5%
Ненецкий АО
34%
Вологодская область
37%
В целом по РФ лидером по числу открытых вакансий малого бизнеса стала Москва – на нее приходится почти каждое третье (29%) предложение работы. На втором месте – Санкт-Петербург (каждая десятая вакансия от малого бизнеса), следом идут – Краснодарский край, Свердловская и Московская области. В регионах СЗФО лидером по спросу на новых работников у малого, микро и среднего бизнеса стала Республика Коми (+107% новых вакансий), на втором месте по спросу на персонал у малого бизнеса – Архангельская область (+71%), на третьем – Новгородская область (+68%). Более того, именно Республика Коми отличилась тем, что в этом регионе в целом по РФ сильнее всего вырос за год спрос на персонал у малых предприятий. Тем не менее, по доле общего количества вакансий регион занимает лишь 60-е место, составляя 0,2% от всех вакансий России, открытых компаниями малого бизнеса.
Зарплатные предложения и их динамика
Средняя предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса в целом по РФ сейчас составляет 70 800 рублей, что на 21% выше, чем в прошлом году. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Магаданской области (99 800 рублей), Москве (95 400 рублей) и Ямало-Ненецком автономном округе (90 500 рублей). В Архангельской области работодатели из малого бизнеса предлагают доход на уровне 54 400 рублей. За год доход работников в малом бизнесе вырос на 5 000 рублей.
Регион СЗФО
Зарплата в 1 кв. 2023 г., руб.
Зарплата в 1 кв. 2024 г., руб.
Динамика за год
Санкт-Петербург
65 900 ₽
78 800 ₽
20%
Калининградская область
44 700 ₽
51 300 ₽
15%
Архангельская область
49 400 ₽
54 400 ₽
10%
Ленинградская область
53 800 ₽
67 200 ₽
25%
Мурманская область
55 100 ₽
66 200 ₽
20%
Республика Карелия
45 200 ₽
52 700 ₽
17%
Новгородская область
45 500 ₽
57 900 ₽
27%
Республика Коми
48 100 ₽
57 500 ₽
20%
Псковская область
40 100 ₽
58 000 ₽
45%
Ненецкий АО
75 000 ₽
50 000 ₽
-33%
Вологодская область
45 400 ₽
55 700 ₽
23%
Интересно, что другой регион СЗФО также попал в лидеры по росту предлагаемых зарплат. Так, Псковская область стала лидером по росту дохода в целом по РФ. Здесь за год малые предприятия нарастили доход для работников на 45% (до 58 000 рублей).
В разрезе профессий: самые высокие зарплаты компании малого бизнеса предлагают DevOps-инженерам – 250 700 рублей. Заметный рост предлагаемых зарплат также наблюдается в специализации «Менеджер по компенсациям и льготам» (+122%).