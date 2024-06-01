Малый бизнес в Архангельской области поднялся и расправил плечи

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, в каких специалистах нуждался больше всего малый бизнес в северном регионе в начале этого лета.

В начале этого года компании малого бизнеса в целом по России открыли на 35% больше вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель немного выше (на 1 п.п.) прироста спроса на всем рынке труда. В Архангельской области спрос на персонал у малых предприятий вырос более существенно: за год +71% новых рабочих мест в малом бизнесе.

Регион СЗФО Прирост на персонал у работодателей из малого бизнеса, в %, за год Санкт-Петербург 39% Калининградская область 57% Архангельская область 71% Ленинградская область 45% Мурманская область 34% Республика Карелия 54% Новгородская область 68% Республика Коми 107% Псковская область 5% Ненецкий АО 34% Вологодская область 37%

В целом по РФ лидером по числу открытых вакансий малого бизнеса стала Москва – на нее приходится почти каждое третье (29%) предложение работы. На втором месте – Санкт-Петербург (каждая десятая вакансия от малого бизнеса), следом идут – Краснодарский край, Свердловская и Московская области. В регионах СЗФО лидером по спросу на новых работников у малого, микро и среднего бизнеса стала Республика Коми (+107% новых вакансий), на втором месте по спросу на персонал у малого бизнеса – Архангельская область (+71%), на третьем – Новгородская область (+68%). Более того, именно Республика Коми отличилась тем, что в этом регионе в целом по РФ сильнее всего вырос за год спрос на персонал у малых предприятий. Тем не менее, по доле общего количества вакансий регион занимает лишь 60-е место, составляя 0,2% от всех вакансий России, открытых компаниями малого бизнеса.

Зарплатные предложения и их динамика

Средняя предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса в целом по РФ сейчас составляет 70 800 рублей, что на 21% выше, чем в прошлом году. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Магаданской области (99 800 рублей), Москве (95 400 рублей) и Ямало-Ненецком автономном округе (90 500 рублей). В Архангельской области работодатели из малого бизнеса предлагают доход на уровне 54 400 рублей. За год доход работников в малом бизнесе вырос на 5 000 рублей.

Регион СЗФО Зарплата в 1 кв. 2023 г., руб. Зарплата в 1 кв. 2024 г., руб. Динамика за год Санкт-Петербург 65 900 ₽ 78 800 ₽ 20% Калининградская область 44 700 ₽ 51 300 ₽ 15% Архангельская область 49 400 ₽ 54 400 ₽ 10% Ленинградская область 53 800 ₽ 67 200 ₽ 25% Мурманская область 55 100 ₽ 66 200 ₽ 20% Республика Карелия 45 200 ₽ 52 700 ₽ 17% Новгородская область 45 500 ₽ 57 900 ₽ 27% Республика Коми 48 100 ₽ 57 500 ₽ 20% Псковская область 40 100 ₽ 58 000 ₽ 45% Ненецкий АО 75 000 ₽ 50 000 ₽ -33% Вологодская область 45 400 ₽ 55 700 ₽ 23%

Интересно, что другой регион СЗФО также попал в лидеры по росту предлагаемых зарплат. Так, Псковская область стала лидером по росту дохода в целом по РФ. Здесь за год малые предприятия нарастили доход для работников на 45% (до 58 000 рублей).

В разрезе профессий: самые высокие зарплаты компании малого бизнеса предлагают DevOps-инженерам – 250 700 рублей. Заметный рост предлагаемых зарплат также наблюдается в специализации «Менеджер по компенсациям и льготам» (+122%).