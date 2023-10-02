Педиатр в Архангельской области стал очень востребованной профессией

В профессиональный праздник педиатров, который отмечается в России в середине ноября, эксперты hh.ru, проанализировали спрос на этих специалистов в стране и Архангельской области, и выяснили, в каких регионах им предлагают наиболее высокие зарплаты.
Спрос на педиатров растет
В этом году в России было открыто 68 тысяч вакансий педиатров, и по сравнению с прошлым годом их стало больше на 47% (январь-ноябрь 2023/2022). Среди российских регионов заметнее всего потребность в детских врачах выросла в Курганской области (+241% вакансий в 2023 относительно 2022), Республике Хакасия (+222%), Тульской области (+165%), Ханты-Мансийском АО (+159%) и Вологодской области (+132%)*. Среди регионов Северо-Запада самый ощутимый рост числа вакансий педиатров по сравнению с прошлым годом наблюдается в Псковской области (+104%), а также в Архангельской области (+93), в Ленобласти (+91%). В Архангельской области работодатели открыли практически 900 вакансий для них.
Где открывается больше всего вакансий для детских врачей
Лидером по количеству вакансий для врачей-педиатров в целом по России стала Москва, на нее приходится 10% от всех открытых в стране вакансий для данных специалистов, далее идут Московская область (8,6%) и Санкт-Петербург (4,8%). При этом сразу три региона СЗФО вошли в топ-25 по уровню спросу и числу вакансий для детских врачей в стране: Петербург – на 3 месте, Архангельская и Калининградская область на 23-м месте (по 1,3% от всего объема рабочих мест).
Одни из самых дефицитных в стране
Педиатры остаются одними из самых дефицитных специалистов в стране. По итогам октября на одну вакансию для них приходилось менее одного резюме (0,8), при этом нижняя граница баланса спроса и предложения на рынке труда – 4 резюме на вакансию, а более низкие значения индекса говорят о дефиците кадров. В Архангельской области ситуация с педиатрами катастрофическая – 0,1 резюме на вакансию.
Уровень предлагаемых зарплат
Медиана предлагаемых зарплат для педиатров в 2023 году в целом по стране составила 64 100 рублей. Больше всего им готовы платить сейчас работодатели из Ямало-Ненецкого АО (140 тыс.руб.), Чукотского АО (110 тыс.руб.), Москвы (100 тыс.руб.), Республики Коми (90 тыс.руб.) и Республики Калмыкия (85 тыс.руб.). В Архангельской области медианные значения предлагаемых зарплат для детских врачей выше среднероссийских – 75 тыс.рублей.
Топ-20 регионов с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами для педиатров
Россия, 2023 (январь-ноябрь)
Регион РФ
Медиана предлагаемой зп, 2023
Ямало-Ненецкий АО
140 000
Чукотский АО
110 000
Москва
100 000
Республика Коми
90 000
Республика Калмыкия
85 000
Еврейская АО
85 000
Республика Хакасия
81 000
Магаданская область
80 500
Тюменская область
79 500
Камчатский край
78 000
Московская область
75 500
Архангельская область
75 000
Курганская область
75 000
Ненецкий АО
75 000
Иркутская область
70 000
Ярославская область
70 000
Вологодская область
70 000
Брянская область
70 000
Хабаровский край
70 000
Забайкальский край
70 000
Орловская область
70 000
Калужская область
70 000
Республика Бурятия
70 000
Тамбовская область
70 000
Республика Саха (Якутия)