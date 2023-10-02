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Педиатр в Архангельской области стал очень востребованной профессией

В профессиональный праздник педиатров, который отмечается в России в середине ноября, эксперты hh.ru, проанализировали спрос на этих специалистов в стране и Архангельской области, и выяснили, в каких регионах им предлагают наиболее высокие зарплаты.

Спрос на педиатров растет

В этом году в России было открыто 68 тысяч вакансий педиатров, и по сравнению с прошлым годом их стало больше на 47% (январь-ноябрь 2023/2022). Среди российских регионов заметнее всего потребность в детских врачах выросла в Курганской области (+241% вакансий в 2023 относительно 2022), Республике Хакасия (+222%), Тульской области (+165%), Ханты-Мансийском АО (+159%) и Вологодской области (+132%)*. Среди регионов Северо-Запада самый ощутимый рост числа вакансий педиатров по сравнению с прошлым годом наблюдается в Псковской области (+104%), а также в Архангельской области (+93), в Ленобласти (+91%). В Архангельской области работодатели открыли практически 900 вакансий для них.

Где открывается больше всего вакансий для детских врачей

Лидером по количеству вакансий для врачей-педиатров в целом по России стала Москва, на нее приходится 10% от всех открытых в стране вакансий для данных специалистов, далее идут Московская область (8,6%) и Санкт-Петербург (4,8%). При этом сразу три региона СЗФО вошли в топ-25 по уровню спросу и числу вакансий для детских врачей в стране: Петербург – на 3 месте, Архангельская и Калининградская область на 23-м месте (по 1,3% от всего объема рабочих мест). 

Одни из самых дефицитных в стране

Педиатры остаются одними из самых дефицитных специалистов в стране. По итогам октября на одну вакансию для них приходилось менее одного резюме (0,8), при этом нижняя граница баланса спроса и предложения на рынке труда – 4 резюме на вакансию, а более низкие значения индекса говорят о дефиците кадров. В Архангельской области ситуация с педиатрами катастрофическая – 0,1 резюме на вакансию. 

Уровень предлагаемых зарплат

Медиана предлагаемых зарплат для педиатров в 2023 году в целом по стране составила 64 100 рублей. Больше всего им готовы платить сейчас работодатели из Ямало-Ненецкого АО (140 тыс.руб.), Чукотского АО (110 тыс.руб.), Москвы (100 тыс.руб.), Республики Коми (90 тыс.руб.) и Республики Калмыкия (85 тыс.руб.). В Архангельской области медианные значения предлагаемых зарплат для детских врачей выше среднероссийских – 75 тыс.рублей. 

Топ-20 регионов с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами для педиатров

Россия, 2023 (январь-ноябрь)

Регион РФ

Медиана предлагаемой зп, 2023

Ямало-Ненецкий АО

140 000

Чукотский АО

110 000

Москва

100 000

Республика Коми

90 000

Республика Калмыкия

85 000

Еврейская АО

85 000

Республика Хакасия

81 000

Магаданская область

80 500

Тюменская область

79 500

Камчатский край

78 000

Московская область

75 500

Архангельская область

75 000

Курганская область

75 000

Ненецкий АО

75 000

Иркутская область

70 000

Ярославская область

70 000

Вологодская область

70 000

Брянская область

70 000

Хабаровский край

70 000

Забайкальский край

70 000

Орловская область

70 000

Калужская область

70 000

Республика Бурятия

70 000

Тамбовская область

70 000

Республика Саха (Якутия)

  1. 000

 

(фото с https://treatclinic.ru/priem-pediatra/

24 ноябрь 08:24 | : Экономика

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