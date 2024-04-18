В Архангельской области падает спрос на акушерок при хорошей зарплате

В мае в стране отмечают День акушерки, специально к профессиональному празднику эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на данных специалистов и выяснили, что сразу в семи регионах СЗФО у работодателей упала потребность в новых акушерках.

В первом квартале 2024 года в России было открыто более 3 тысяч вакансий для акушерок, и это на 8% больше, чем годом ранее. Самый высокий спрос на данных специалистов зафиксирован в Москве – 13,5% от всех предложений о работе для акушерок в стране, на втором месте – Санкт-Петербург (6,4%), на третьем – Московская область (5,6%).

Между тем в большинстве регионов СЗФО картина иная. Так, в начале этого года лишь в трех регионах на Северо-Западе выросла потребность в акушерках (Петербург, Новгородская область и Коми). А вот в остальных регионах наблюдается довольно серьёзное сокращение спроса. Архангельская область оказалась на 5 месте в СЗФО по уровню падения спроса на акушерок в начале этого года – здесь число новых вакансий по сравнению с прошлым годом упало сразу на 35%.

Акушерки относятся к дефицитным специалистам – на одну активную вакансию для них приходится 1,1 активных резюме (при нижней границе нормы в 4 резюме на вакансию). В Архангельской области кадровый дефицит тоже выражен – не более 1 соискателя на одно рабочее место акушерки.

Как изменился спрос и зарплаты акушерок в регионах СЗФО за год?



зарплата динамика зарплаты за год насколько вырос спрос на акушерок за год уровень конкуренции Архангельская область 75 000 ₽ 12 500 ₽ -35% 0,8 Вологодская область 70 000 ₽ 12 000 ₽ -57% 0,9 Калининградская область 39 100 ₽ 18 000 ₽ -48% 0,8 Ленинградская область 60 000 ₽ 10 000 ₽ -3% 0,8 Мурманская область 50 000 ₽ -5 000 ₽ -12% 0,4 Новгородская область 45 000 ₽ -10 000 ₽ 63% 0,4 Псковская область 70 000 ₽ 12 000 ₽ -40% 0,1 Республика Карелия 100 000 ₽ 10 000 ₽ -87% 1,0 Республика Коми 85 000 ₽ 15 000 ₽ 22% 0,5 Санкт-Петербург 69 300 ₽ 9 300 ₽ 53% 2,5

Самые высокие зарплаты в этом году акушеркам готовы платить московские работодатели – 100 тыс. рублей в среднем, далее идет Брянская область (90 тыс. рублей), Забайкальский край (89,6 тыс. рублей), Липецкая, Московская, Владимирская области и Ханты-Мансийский АО (по 80 тыс. рублей). Между тем в Архангельской области даже несмотря на падение потребности в акушерках работодатели повышают уровень предлагаемой зарплаты. Так, сейчас акушеркам в регионе предлагают зарплату на уровне 75 тыс. рублей, что на 12,5 тыс. больше, чем в 2023.

(фото с https://emilia-spanish.ru)