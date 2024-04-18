В Архангельской области падает спрос на акушерок при хорошей зарплате

В мае в стране отмечают День акушерки, специально к профессиональному празднику эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на данных специалистов и выяснили, что сразу в семи регионах СЗФО у работодателей упала потребность в новых акушерках.
В первом квартале 2024 года в России было открыто более 3 тысяч вакансий для акушерок, и это на 8% больше, чем годом ранее. Самый высокий спрос на данных специалистов зафиксирован в Москве – 13,5% от всех предложений о работе для акушерок в стране, на втором месте – Санкт-Петербург (6,4%), на третьем – Московская область (5,6%).
Между тем в большинстве регионов СЗФО картина иная. Так, в начале этого года лишь в трех регионах на Северо-Западе выросла потребность в акушерках (Петербург, Новгородская область и Коми). А вот в остальных регионах наблюдается довольно серьёзное сокращение спроса. Архангельская область оказалась на 5 месте в СЗФО по уровню падения спроса на акушерок в начале этого года – здесь число новых вакансий по сравнению с прошлым годом упало сразу на 35%.
Акушерки относятся к дефицитным специалистам – на одну активную вакансию для них приходится 1,1 активных резюме (при нижней границе нормы в 4 резюме на вакансию). В Архангельской области кадровый дефицит тоже выражен – не более 1 соискателя на одно рабочее место акушерки.
Как изменился спрос и зарплаты акушерок в регионах СЗФО за год?
зарплата
динамика зарплаты за год
насколько вырос спрос на акушерок за год
уровень конкуренции
Архангельская область
75 000 ₽
12 500 ₽
-35%
0,8
Вологодская область
70 000 ₽
12 000 ₽
-57%
0,9
Калининградская область
39 100 ₽
18 000 ₽
-48%
0,8
Ленинградская область
60 000 ₽
10 000 ₽
-3%
0,8
Мурманская область
50 000 ₽
-5 000 ₽
-12%
0,4
Новгородская область
45 000 ₽
-10 000 ₽
63%
0,4
Псковская область
70 000 ₽
12 000 ₽
-40%
0,1
Республика Карелия
100 000 ₽
10 000 ₽
-87%
1,0
Республика Коми
85 000 ₽
15 000 ₽
22%
0,5
Санкт-Петербург
69 300 ₽
9 300 ₽
53%
2,5
Самые высокие зарплаты в этом году акушеркам готовы платить московские работодатели – 100 тыс. рублей в среднем, далее идет Брянская область (90 тыс. рублей), Забайкальский край (89,6 тыс. рублей), Липецкая, Московская, Владимирская области и Ханты-Мансийский АО (по 80 тыс. рублей). Между тем в Архангельской области даже несмотря на падение потребности в акушерках работодатели повышают уровень предлагаемой зарплаты. Так, сейчас акушеркам в регионе предлагают зарплату на уровне 75 тыс. рублей, что на 12,5 тыс. больше, чем в 2023.
(фото с https://emilia-spanish.ru)