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В Архангельской области падает спрос на акушерок при хорошей зарплате

В мае в стране отмечают День акушерки, специально к профессиональному празднику эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на данных специалистов и выяснили, что сразу в семи регионах СЗФО у работодателей упала потребность в новых акушерках.  

В первом квартале 2024 года в России было открыто более 3 тысяч вакансий для акушерок, и это на 8% больше, чем годом ранее.  Самый высокий спрос на данных специалистов зафиксирован в Москве – 13,5% от всех предложений о работе для акушерок в стране, на втором месте – Санкт-Петербург (6,4%), на третьем – Московская область (5,6%). 

Между тем в большинстве регионов СЗФО картина иная. Так, в начале этого года лишь в трех регионах на Северо-Западе выросла потребность в акушерках (Петербург, Новгородская область и Коми). А вот в остальных регионах наблюдается довольно серьёзное сокращение спроса. Архангельская область оказалась на 5 месте в СЗФО по уровню падения спроса на акушерок в начале этого года – здесь число новых вакансий по сравнению с прошлым годом упало сразу на 35%. 

Акушерки относятся к дефицитным специалистам – на одну активную вакансию для них приходится 1,1 активных резюме (при нижней границе нормы в 4 резюме на вакансию). В Архангельской области кадровый дефицит тоже выражен – не более 1 соискателя на одно рабочее место акушерки. 

Как изменился спрос и зарплаты акушерок в регионах СЗФО за год?


зарплата

динамика зарплаты за год

насколько вырос спрос на акушерок за год

уровень конкуренции 

Архангельская область

75 000 ₽

12 500 ₽

-35%

0,8

Вологодская область

70 000 ₽

12 000 ₽

-57%

0,9

Калининградская область

39 100 ₽

18 000 ₽

-48%

0,8

Ленинградская область

60 000 ₽

10 000 ₽

-3%

0,8

Мурманская область

50 000 ₽

-5 000 ₽

-12%

0,4

Новгородская область

45 000 ₽

-10 000 ₽

63%

0,4

Псковская область

70 000 ₽

12 000 ₽

-40%

0,1

Республика Карелия

100 000 ₽

10 000 ₽

-87%

1,0

Республика Коми

85 000 ₽

15 000 ₽

22%

0,5

Санкт-Петербург

69 300 ₽

9 300 ₽

53%

2,5

Самые высокие зарплаты в этом году акушеркам готовы платить московские работодатели – 100 тыс. рублей в среднем, далее идет Брянская область (90 тыс. рублей), Забайкальский край (89,6 тыс. рублей), Липецкая, Московская, Владимирская области и Ханты-Мансийский АО (по 80 тыс. рублей). Между тем в Архангельской области даже несмотря на падение потребности в акушерках работодатели повышают уровень предлагаемой зарплаты. Так, сейчас акушеркам в регионе предлагают зарплату на уровне 75 тыс. рублей, что на 12,5 тыс. больше, чем в 2023. 

(фото с https://emilia-spanish.ru

16 май 08:00 | : Экономика

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