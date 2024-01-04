Архангельская область испытывает нехватку профессиональных химиков

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на химиков в стране, а также выяснили, где им готовы платить самые высокие зарплаты.

За первые пять месяцев 2024 года в России было открыто 5,6 тысяч вакансий для химиков, при этом наибольший спрос на них зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Республике Татарстан, Краснодарском крае, а также в Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областях. Более того, за год спрос на химиков у архангельских компаний вырос сразу в 2,9 раза. В целом по СЗФО спрос на химиков за год взлетел на 85%. Средние зарплаты выросли на 7,5 тыс. рублей (до 50,3 тыс. рублей в целом по СЗФО).

Регион СЗФО Уровень зарплаты в 2024 году Динамика зарплаты за год Спрос на химиков за год Санкт-Петербург 70 200 ₽ 7 900 ₽ 35% Ленинградская область 56 400 ₽ 1 000 ₽ 19% Калининградская область 50 000 ₽ 7 500 ₽ 24% Архангельская область 45 600 ₽ 4 100 ₽ 290% Псковская область 41 000 ₽ 9 000 ₽ 200% Вологодская область 40 000 ₽ 2 500 ₽ 155% Мурманская область 65 000 ₽ 20 000 ₽ 40% Новгородская область 60 000 ₽ 13 300 ₽ 24% Республика Коми 35 000 ₽ 5 000 ₽ 25% Республика Карелия 40 000 ₽ 5 000 ₽ 40%

Чаще всего в химиках нуждаются компании из направления «Медицина, фармацевтика, аптеки» (13% от всех вакансий для химиков в 2024 году), далее идут компании из отраслей «Продукты питания» (11%), «Розничная торговля» (10%), а замыкают пятерку «Химическое производство, удобрения» (8%) и «Услуги для бизнеса» (6%). Наиболее востребованы кадры со специализацией научный специалист, исследователь (49% от всех предложений о работе для химиков), технолог (11%) и лаборант (10%).

Самые высокие зарплаты, превышающие 100 тыс. рублей, в этом году предлагают химикам в Ханты-Мансийском АО (медиана предлагаемых зарплат - 116,8 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (109 тыс. рублей) и Забайкальском крае (107,6 тыс. рублей). Также в первую десятку по уровню зарплатных предложений входят Республика Саха (Якутия) (91,4 тыс. рублей), Москва (82,6 тыс. рублей), Сахалинская область (80 тыс. рублей), Московская область (71,3 тыс. рублей), Санкт-Петербург (70,2 тыс. рублей). В Архангельской области средняя зарплата химика – 45,6 тыс. рублей. За год зарплаты для местных химиков выросли на 4,1 тыс. рублей.

Актуальные на данный момент максимальные зарплатные предложения существенно превышают медианные показатели в разных регионах. Так, в вакансии местной компании химика-технолога указана зарплата от 70 тыс. рублей на руки. Архангельским химикам также предлагается работать в других регионах вахтовым методом: химиком-технологом на производстве взрывчатых веществ с зарплатой от 345 тыс. рублей на руки, или, к примеру, инженером-химиком в лаборатории с зарплатой до 302 тыс. рублей. Есть возможность работать и по полному релокационному пакету: такое условие предоставляется для главного технолога по бензинам, которому готовы платить от 300 тыс. рублей на руки.