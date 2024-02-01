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Каждый второй архангелогородец желает своим детям выбрать рабочую специальность

Эксперты hh.ru в преддверии Дня среднего профессионального образования проанализировали, насколько велик спрос на работников, имеющих средне-специальное образование, сколько можно заработать на рабочей профессии и как пожелают ли жители СЗФО своим детям судьбу рабочего.  

 

Спрос и карьера рабочего

Осенний опрос hh.ru показал, что каждый второй опрошенный в Архангельской области или 48% хотели бы, чтобы их дети освоили рабочую специальность. Причем интересно, что чаще других хотели бы, чтобы их чада получили рабочую профессию, юристы (сразу 58% представителей этой сферы), а также работники сферы искусства и масс-медиа (55). Кроме того, хотят, чтобы у их детей была в том числе рабочая профессия 53% представителей сферы производства, 51% работники кадровой сферы. 

Причем 2\3 или 70% опрошенных верят, что квалифицированному рабочему реально построить карьеру и занять более высокую должность. Более того, именно молодое поколение больше других верит в счастливое будущее рабочих профессий. Так, среди 18-24-летних уверены, что рабочему можно построить карьеру сразу 69% опрошенных. Среди респондентов 55 лет и старше таких меньше (50%). 

В список самых востребованных профессий на архангельском рынке труда сегодня по итогам за 9 месяцев 2024 года входят менеджер по продажам (8% или более 80 тыс. вакансий с начала года), продавец и кассир (8% или более 80 тыс. вакансий), водитель (5% вакансий), а также бухгалтер и повар. Причем чаще всего требования к средне-специальному образованию (ССО) можно встретить в тех же самых вакансиях, попавших в список самых востребованных, а также в вакансиях для медсестер, поваров, электромонтажников, бухгалтеров, слесарей, товароведов, сервисных инженеров/механиков, прорабов. 

Таким образом, доля вакансий с требованием среднего специального образования на рынке труда держится на стабильном уровне последние два с половиной года, по данным hh.ru, это каждая десятая (13%) вакансия на рынке труда. За последний месяц на hh.ru из более чем 230 тыс. вакансий, размещенных работодателями СЗФО, более 20 тыс. вакансий содержали требования к среднему специальному образованию. 

Зарплаты 

С точки зарплат средне-специальное образование тоже имеет хорошие перспективы. Так, в вакансиях, где чаще всего упоминается ССО, например, для инженеров ПТО средняя зарплата на данный момент достигла 105 тыс. рублей. В вакансиях для прорабов (тоже популярная профессия с упоминанием ССО), доход достиг 115 тыс. рублей. В топ профессий с требованием иметь ССО по зарплате на Северо-Западе страны и в Поморье в частности сейчас входят геодезист (160 тыс. рублей), инженер ПНР (120 тыс.), руководитель строительного объекта (120 тыс.), мастер-приёмщик (130 тыс.).

(фото с https://bel.sputnik.by)  


01 октябрь 08:30 | : Экономика

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