Не все жители Поморья рады видеть начальство на новогодних корпоративах

Служба исследований hh.ru в преддверии новогодних праздников выяснила, как относятся работающие жители СЗФО к присутствию своего руководства на корпоративах.
Исследование мнения жителей Архангельской области относительно присутствия руководства на корпоративных праздниках в том числе новогодних корпоративах, показало, что люди настроены к данной теме по-разному. Так, половина опрошенных (53%) в целом не очень рады нахождению руководства на празднике, из них:
Чаще других не хотят пересекаться на корпоративах с руководством маркетологи (27% или каждый третий представитель этой сферы), 30% работников транспортной сферы, а также 24% работников сферы науки и образования.
С другой стороны, готовы веселиться вместе с руководством в преддверии Нового года и других праздников 47% опрошенных работников. И чаще всего это работники сферы производства (57%), продаж (53%), ИТ-специалисты (53%), а также эйчары (52%).
Интересно, что в разрезе возраста ответы распределились следующим образом: