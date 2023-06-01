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Поморы ответили на вопрос, готовы ли они променять офис на завод

Доля опрошенных, не готовых сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность на данный момент в целом по стране составляет 34% (то есть больше трети опрошенных). По сравнению с показателями трехлетней давности число таких респондентов в целом по стране выросло на 11п.п. В свою очередь в Архангельской области число отказников уйти из офиса на завод составляет 32%, что выше показателей 2020 года на 5%. При этом в регионе выросла доля тех, кто в целом готов перейти на рабочую специальность в случае крайней необходимости (с 19% в 2020 до 29% в 2023 году). Также на 2 п.п. увеличилась доля местных жителей, которые уже имеют рабочую профессию, но пока не планируют по ней работать (9%). 

Кроме того, 15% жителей региона, прошедших опрос, в целом согласны покинуть офис и перейти на рабочую должность, если им гарантируют трудоустройство. Еще 12% согласятся стать рабочими в случае бесплатного обучения новой специальности. В любом случае готовы освоить квалифицированную рабочую специальность лишь 5% местных респондентов.   

Топ-5 причин, по которым респонденты были бы готовы сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность: перспектива профессионального роста и заработка, превышающего заработок в нынешней профессии (50%), возможность зарабатывать, занимаясь тем, что когда-то являлось хобби или увлечением (33%), возможность уйти с нынешней работы, которая уже надоела или не устраивает (30%), более широкие возможности для трудоустройства (31%), более стабильное самоощущение в случае обострения экономического кризиса (30%). Интересно, что мужчины чаще женщин готовы освоить новую рабочую специальность, причем лидирующими причинами для них стали возможность профессионального роста и увеличения дохода (57% и 48% соответственно). 

С другой стороны, есть противники смены «беловоротничковой» профессии на «синюю». Как правило, данные респонденты заявляют, что не готовы перейти на рабочую специальность, потому что заработок в нынешней профессии превосходит возможный заработок в рабочих специальностях (так ответили 33% местных респондентов, прошедших опрос). Каждый третий (35%) респондент среди причин указывает, что слабо представляют себе карьеру в рабочих специальностях, немного меньше считают, что рабочие специальности не для них. 32% слишком много учились и набирались опыта, чтобы начинать заново. Ещё 29% указывают, что нынешняя профессия вдохновляет и мотивирует. А каждый пятый (23%) отмечает, что у него есть ощутимые перспективы карьерного роста в нынешней профессии, поэтому ему незачем уходить из неё.

(фото с https://www.chipmaker.ru/gallery/image/32598/?browse=1&lightbox=1 

18 июль 10:34 | : Экономика

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