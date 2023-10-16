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44% архангелогородцев пришли в свою профессию по воле случая

Служба исследований hh.ru опросила жителей регионов СЗФО и выяснила, что для них их профессия – случайное стечение обстоятельств, осознанный выбор, влияние родителей, семейная династия или хобби, ставшее работой. 

Исследование hh.ru показало, что многие жители регионов СЗФО буквально импровизируют, когда выбирают профессию: 44% архангелогородцев честно признались в ходе опроса, что их текущая профессия – это случайное стечение обстоятельств. Ещё у каждого пятого (21%) профессия родилась из личного увлечения или хобби. 15% респондентов выбрали профессию под влиянием родителей, семьи и близких. Еще 10% являются продолжателями семейной профессиональной династии. Это, кстати, самый высокий показатель по стране. И только 14% заявили, что их профессиях – это осознанный выбор еще с детства. 

Интересно, что чаще других случайно приходят к профессии работники транспортной сферы (73% представителей этой сферы), административный персонал (66%), а также работники сферы продаж и маркетинга (63% и 64%). А вот максимально осознанно подходят к выбору профессии еще с детства, судя по данным опроса, работники строительной сферы (сразу 29%), работники сферы науки и образования (24%), а также финансисты и бухгалтеры (20%). 

Примечательно, что из хобби чаще всего реальная работа родилась у каждого третьего опрошенного ИТ-специалиста (32%), а также у каждого третьего работника сферы искусства и культуры (32%). Также довольно часто профессия вырастает из хобби у представителей производственной сферы (22%). Продолжателями профессиональной династии чаще всего становятся работники научной сферы (10%), бухгалтеры (7%), производственники (4%). 

(картинка с https://gas-kvas.com

12 декабрь 08:34 | : Будни

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