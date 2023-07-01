Только 7% архангелогородцев готовы вернуться в родную профессию

Исследование hh.ru показывает, как меняется отношение местных жителей к смене профессии. Выяснилось, что 7% опрошенных жителей региона планируют вернуться в профессию, которую ранее получили во время учебы в вузе или ссузе.

Интересно, что наибольшая доля таких желающих зафиксирована среди представителей сферы дизайна, госслужащих, а также работников сферы искусства, масс-медиа, транспортного сектора. Также хотят вернуться в родную профессию 6% представителей рабочих профессий, 4% опрошенных их числа производственников. А 7% респондентов, ранее получивших медицинское образование.

Кроме того, ещё каждый пятый (22%) в регионе рассматривает возможность ухода из профессии, но пока не сделал этого. Ближе всего к этому находятся представители сферы закупок (40%), науки и образования (39%), автобизнеса (38% опрошенных). Ещё 15% будут менять профессию в ближайшее время и больше всего таких среди работников сферы туризма, общепита и сферы безопасности.

Ещё 6% местных респондентов уже осваивают новую специальность и после окончания обучения готовы перейти в новую профессию. Близко к ним стоят те (6%), кто хотели бы сменить профессию, но пока не знают, куда пойти учиться. Ещё 7% не прочь освоить новую профессиональную роль, но не знают, будет ли она востребована в будущем. А вот у 3% респондентов есть желание учиться новому, но увы нет финансовых возможностей.

И лишь треть (35%) опрошенных в регионе пока не рассматривают идею ухода из профессии и переквалификации.

Думали ли вы о смене профессии в этом году?

Да, буду менять профессию в ближайшее время 15% Да, планирую вернуться в профессию, которую получил(-а) во время учебы в вузе или ссузе 7% Да, рассматриваю такую возможность, но пока не ушел(ла) из текущей профессии 22% На данный момент учусь на новую профессию, специальность 6% Хотел(-а) бы сменить профессию, но не знаю куда пойти учиться 6% Хотел(-а) бы сменить профессию, но не знаю, что будет востребовано в будущем 7% Хотел(-а) бы сменить профессию, но нет денег на переходный период\на учебу 3% Нет, не планирую менять профессию 35%

(картина Ивана Бабенко: «Возвращение в родную бригаду»)