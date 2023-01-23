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Почти треть архангелогородцев мечтает создать трудовую династию

Служба исследований hh.ru провела опрос среди местных жителей и выяснила, что каждый третий опрошенный в целом не против, что его дети освоили ту же профессию, что и их родитель.  

Интересно, что жители Архангельской области чаще, чем другие россияне хотят, чтобы их дети осваивали те же профессии, что и они сами – 28% респондентов. В среднем по России таких набралось порядка 20%. Примечательно и то, что мужчин чаще женщин хотят, чтобы дети шли по их стопам. Так, в рамках опроса каждый третий (27%) опрошенный мужчина точно будет рекомендовать детям свою профессию в качестве выбора для будущего. То же самое будут делать лишь 16% опрошенных женщин. 

Чаще других готовы рекомендовать детям свою текущую профессию юристы (более трети опрошенных или 36%), а также каждый третий ИТ-специалист (35%), строители и риэлторы (34%) и представители сферы безопасности (30%). Работать на производство или завод своим детям посоветуют пойти еще 25% опрошенных. 

С другой стороны, реже остальных порекомендуют пойти по их стопам в вопросе выбора профессии работники транспортной сферы (лишь 8% положительных ответов и более 60% отрицательных ответов «не буду рекомендовать свою профессию»). Также достаточно часто отказывают в рекомендации своим детям выбрать профессию в сфере науки и образования (58% отрицательных ответов), кадровые работники и HR-специалисты (71%), маркетологи и финансисты. 

(фото с https://serp.mk.ru/social/2023/01/23/) 


10 июль 09:17 | : Будни

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