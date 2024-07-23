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В Архангельской области растут зарплаты кассиров розничной торговли

Эксперты hh.ru проанализировали, как изменился спрос и заработные платы в сфере розницы, а также выяснили, какими навыками должны обладать такие специалисты по мнению работодателей. 

С начала года в России было открыто более 655 тысяч вакансий, которые относятся к профессиональной области «Розничная торговля» — это на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В целом на розницу приходится каждая десятая вакансия в стране (10,6% от общего количества вакансий в 2024 году). Эта сфера остается одной из самых дефицитных в стране: на одну вакансию в рознице приходится 1,4 резюме, что говорит о критичной нехватке соискателей. 

Вместе с ростом спроса изменилась и медиана предлагаемых зарплат в целом по РФ: если в 2023 году работодатели готовы были платить специалистам розницы 41 тыс. руб., то в 2024 году — уже 49,9 тыс. руб. 

В разрезе регионов СЗФО потребность в специалистах розничной торговли наиболее ощутимо выросла в Вологодской области (+41% новых рабочих мест для продавцов и кассиров) и Псковской области (+40%). В Архангельской области потребность в ритейле на новый персонал взлетела на 25% по сравнению с прошлым годом. А зарплаты для архангельских работников розничной торговли увеличились на 8,6 тыс. рублей, достигнув 45,6 тыс. рублей на руки.

Несмотря на то, что розничная торговля считается профессиональной областью с низким порогом входа, есть ряд компетенций, которые крайне важны для построения успешной карьеры. Как показал опрос работодателей, которые активно нанимают линейный персонал в ретейле (продавцы, кассиры и т. п.), в топ-5 самых важных навыков входят навыки продаж (71% компаний считают это принципиальным), работа с кассой (67%), глубокое знание предлагаемого товара (57%), а также мерчандайзинг и навыки презентации (по 29%). Реже работодатели обращают внимание на уверенное владение ПК (важно для 19%), а также на навыки B2C-продаж (14%). Наименее значимы такие навыки, как B2B-продажи и оптовые продажи (по 5%). 

Регион

 

На сколько вырос спрос на работников в ритейле

Уровень зарплаты в ритейле

Рост зарплаты за год в ритейле

Санкт-Петербург

27%

59 200 ₽

10 400 ₽

Мурманская область

33%

56 200 ₽

11 300 ₽

Ленинградская область

25%

53 300 ₽

9 800 ₽

Республика Карелия

9%

45 900 ₽

7 400 ₽

Архангельская область

25%

45 600 ₽

8 600 ₽

Калининградская область

25%

45 300 ₽

7 900 ₽

Республика Коми

13%

45 300 ₽

6 900 ₽

Вологодская область

41%

41 700 ₽

6 200 ₽

Новгородская область

28%

40 200 ₽

6 900 ₽

Псковская область

40%

36 800 ₽

5 900 ₽

 

 (фото с https://www.klerk.ru

28 август 08:20 | : Экономика

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