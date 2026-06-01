В Архангельске на Дне молодежи говорили о Боге

В Архангельске на Красной пристани 27 июня отпраздновали День молодежи. Одну из площадок организовали участники епархиального молодежного отдела.

«Было весело и интересно, — прокомментировал событие глава отдела священник Андрей Слиняков. — У нас был свой шатер, в котором мы провели мастер-классы для желающих по церковно-славянской каллиграфии, устроили опросы о Православии, был открытый микрофон, куда можно было выразить свою благодарность Богу, проводили разные игры на знакомство».

Священник пояснил, почему православная молодежь хочет участвовать в подобных событиях: «По слову апостола Павла, горе мне, если я не благовествую. Мы решили принять участие в фестивале, потому что не говорить о Христе нельзя!»

По словам отца Андрея, подготовка к фестивалю заняла полтора месяца. «В следующем году нас обязательно пригласят, и мы расширим свое участие», — отметил священник.







