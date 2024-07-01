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Заработок архангельских шахтеров вырос почти до 300 тысяч рублей

 Аналитики hh.ru в преддверии Дня шахтера выяснили, что спрос на специалистов одной из самых опасных профессий не ослабевает, параллельно росту спроса компании наращивают и зарплаты.    

В список регионов с наибольшим спросом на шахтеров (горнорабочих очистного забоя, машинистов горно-выемочных машин и т.д.) в 2024 году входят Кемеровская область: на этот регион приходится каждое четвертое рабочее место в шахтном деле или 25% вакансий с начала года. На втором месте по спросу на шахтеров – Красноярский край, на этот сибирский регион приходится 5% вакансий от всего объема по стране. На третьем месте – Башкортостан (4%). Также проще всего найти работу шахтером в Новосибирской области, Якутии, Ростовской области, Забайкалье, Хабаровском крае, а также Иркутской и Свердловской области.  

В регионах СЗФО тоже есть спрос на шахтеров. С начала года компании СЗФО искали более 500 новых шахтеров, что на 76% больше, чем в 2023 году. Наибольшая доля вакансий и потребность в шахтерах сейчас зафиксирована в Мурманской области – на этот регион приходится каждое третье рабочее место для шахтера в СЗФО. Спрос на шахтеров у мурманских предприятий вырос на 27% за год. Архангельская же область среди регионов СЗФО сейчас находится на 4 месте по востребованности шахтеров. За год спрос на этих специалистов резко вырос – более чем в 3,1 раза.

Максимальная зарплата, которую можно найти в вакансиях для шахтёров в Архангельской области, достигла 297 тыс. рублей. 

23 август 08:24 | : Экономика

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