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В Архангельской области спрос на токарей и фрезеровщиков вырос на 51%

Спрос на токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков у российских работодателей за год взлетел на 51%. При этом на регионы СЗФО приходится каждое десятое рабочее место по стране для таких специалистов. Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, в каких регионах Северо-Запада работодатели больше всего нуждаются в токарях, с чем связан такой спрос, а также какие условия работы предлагаются. 

В десятку регионов, где работодатели сильнее других нуждаются в токарях, фрезеровщиках и шлифовщиках по итогам 2022 года вошли промышленные регионы с сильно развитым производственным и обрабатывающем секторами экономики.  Абсолютным лидером по спросу на таких рабочих и числу новых вакансий стал Петербург, обогнав Москву, Московскую и Ленинградскую области: и более 4 200 вакансий за год, что на 21% больше, чем потребности местных компаний в 2021 году. Также в десятку лидеров вошли работодатели из Татарстана (более 3 700 вакансий, прирост за год на 32%), Башкортостан (более 3 600 вакансий за год, прирост на 54%)

Работодатели СЗФО также достаточно активно искали и нанимали токарей и фрезеровщиков на протяжение всего 2022 года: более 7 600 вакансий, что на 31% больше, чем в 2021 году. Наиболее яркая потребность в рабочих данных специальностей есть у компаний из Мурманской области (+154% новых вакансий за год), в Коми (+80%), а также в Новгородской области (+58%). В целом за год ни в одном из регионов СЗФО не было сокращения спроса на таких рабочих. В Архангельской области токари, фрезеровщики и шлифовщики стали ещё более востребованными: +51% новых вакансий. 

Регион СЗФО

Доля вакансий в СЗФО

Прирост за год

Ненецкий АО

0,1%

50%

Республика Коми

1,7%

80%

Республика Карелия

2,9%

38%

Калининградская область

3,2%

51%

Мурманская область

3,3%

154%

Архангельская область

3,9%

51%

Псковская область

5,9%

30%

Новгородская область

6,7%

58%

Ленинградская область

16,2%

34%

Санкт-Петербург

56,1%

21%

 

«Отраслевая аналитика показывает, что процессы импортозамещения, изменение и переориентация технологических процессов в промышленном секторе в 2022 году шли очень активно. Основными заказчиками и держателями новых рабочих мест для токарей и фрезеровщиков за год были работодатели из тяжелого машиностроения: на них приходится 26% вакансий от всего объема за год и один из самых серьёзных приростов спроса на рабочих (+149%). Чаще и больше искали внутри страны токарей и шлифовщиков работодатели из сферы автомобилестроения и авторемонтов (+170% новых вакансий за год по сравнению с 2021 годом). Металлургическая отрасль замыкает тройку лидеров по росту спроса на токарей (+138% за год). 

Очевидно, что в 2023 году продолжатся как процессы трансформации экономики, географическое перераспределение цепочек поставок, так и дальнейшая ориентация на собственные ресурсы и работа в условиях импортозамещения во всех сферах бизнеса. Потому спрос на рабочие профессии будет держаться также высоко, подогревая цену таких специалистов на рынке труда», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

 За год изменилась и структура требований в вакансиях для токарей и фрезеровщиков: компании стали больше искать и предлагать работу (+76% новых вакансий) специалистам с опытом от 1 года до 3 лет (соискатели должны иметь хотя бы какой-то опыт в профессии). Вырос спрос на опытных токарей и фрезеровщиков со стажем в профессии до 6 лет (+44%), но при этом упала потребность в начинающих специалистах без опыта (-18%). Также в погоне за ценными кадрами компании стали чаще предлагать стажировки на производстве (+144%) и вахтовый метод работы (+85% новых вакансий для токарей за год). 

На фоне растущего спроса работодатели изменили и медианные зарплаты. Так, в Архангельской области токарь сейчас может заработать от 80 460 до 123 563 рублей, что на 15 000 рублей больше, чем в январе 2022 года. Аналогичный рост доходов есть во всех регионах СЗФО. 

 Динамика медианной предлагаемой зарплаты токарей, регионы СЗФО, в руб:

регион

янв.22

янв.23

Ленинградская область

60 000 - 114 943

68 966 - 119 621

Псковская область

97 701 - 121 839

109 195 - 137 931

Новгородская область

97 701 - 114 943

63 218 - 131 379

Калининградская область

45 000 - 107 184

52 231 - 112 069

Мурманская область

60 000 - 109 195

79 023 - 125 862

Республика Карелия

94 540 - 105 172

114 080 - 137 931

Архангельская область

90 805 - 108 333

80 460 - 123 563

Республика Коми

87 356 - 109 195

95 305 - 143 678

Санкт-Петербург

65 000 - 103 448

70 000 - 114 943

02 февраль 09:36 | : Экономика

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