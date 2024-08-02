Зарплата судоремонтников в Архангельской области приближается к 200 тысячам

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в судостроительной отрасли и на основе аналитики вакансий и резюме собрали топ фактов о сфере.

Факт 1. По итогам за семь месяцев 2024 года российские работодатели, связанные со сферой судостроения и судоремонта разместили на hh.ru более 16 тыс. вакансий, превысив прошлогодний спрос на кадры на 22%. Пиковым по спросу на персонал с начала года были март и июль, в эти месяцы работодатели разместили 3,7 тыс. и 3,3 тыс. вакансий соответственно. При этом относительно 2022 года спрос на рабочих и специалистов в судостроении в целом на по стране выросла уже на 155%.

Факт 2. Работодатели на Северо-Западе страны за семь месяцев этого года успели разместить более 5 тыс. новых вакансий, связанных со сферой судостроения и ремонта. Это на четверть (+26%) превышает прошлогодние показатели. Абсолютным лидером и в целом по РФ, и в СЗФО по «аппетитам» работодателей традиционно остается Петербург: здесь частные и государственные компании из судовой сферы разместили почти 4 тыс. вакансий. Что на 31% больше, чем в 2023 году. В целом в Петербурге в сфере судостроения размещается каждая четвёртая вакансия по стране.

Факт 3. Среди других регионов СЗФО на втором месте по количестве рабочих мест в судостроении – Ленобласть (более 500 вакансий). По сравнению с прошлым годом спрос на кадры у судостроителей Ленобласти вырос на 6%. При этом абсолютным лидером по росту спроса на судостроителей по итогам за семь месяцев этого года по сравнению с 2023 стала Архангельская область, здесь работодателям потребовалось на 91% больше новых работников, чем раньше.

Регион СЗФО Доля вакансий от всего объёма в отрасли Рост спроса на кадры за год Санкт-Петербург 26% 31% Ленинградская область 3% 6% Калининградская область 2% 34% Мурманская область 1% 17% Архангельская область 1% 91% Республика Карелия 1% 32% Вологодская область 0,2% -34% Псковская область 0,2% -54% Республика Коми 0,1% 22% Новгородская область 0,1% -68%

Факт 4. Самыми востребованными профессиями, представителей которых чаще всего искали компании-судостроители с января по июль этого года стали токари (10% или каждое десятое рабочее место), слесари, инженеры-конструкторы, сварщики и разнорабочие. На эти шесть профессий приходится более трети всего объёма рабочих мест с начала года в отрасли.

Факт 5. Жители СЗФО оказались одними из самых активных соискателей в сфере судостроения. Так, петербуржцы оказались самыми заинтересованными среди других россиян, строящих карьеру на флоте или в судостроении. С начала года каждое второе резюме в отрасли размещали именно жители Петербурга. Также в топ регионов с самыми активными соискателями в судостроительной отрасли вошли Ленинградская (6 место по активности соискателей, желающих строить и ремонтировать корабли), Архангельская (7 место), Калининградская (8 место), Мурманская (12 место) области.

Факт 6. Зарплаты в судостроении достигли 91,9 тыс. рублей, что превышает доход судоремонтников в прошлом году на 11,4 тыс. больше. Одни из самых высоких зарплат судоремонтникам предлагают работодатели Архангельска (186 тыс. рублей), на втором мест по уровню зарплат судостроителей компании из Северодвинска (125,6 тыс. рублей), компании из Мурманска на третьем месте (116 тыс. рублей). Также высокие зарплаты предлагают судостроителям работодатели из Гатчины (110 тыс. рублей), Петербурга (102,7 тыс. рублей), Калининград (87,5 тыс. рублей), Всеволожска (85 тыс. рублей), в Кронштадте (83 тыс. рублей), в Петрозаводске (80 тыс. рублей).