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В Архангельской области снизился спрос на системных администраторов

В преддверии Дня системного администратора аналитики hh.ru собрали топ-5 фактов о специалистах этой профессии. 

Факт 1. По итогам за второй квартал 2024 года российские компании разместили почти 14 тыс. вакансий для системных администраторов. Спрос на этих специалистов в годовом выражении вырос на 16%. В регионах СЗФО также растет потребность в данных работниках: более 1,7 тыс. вакансий, что на 22% больше, чем летом 2023 года. Тем не менее, в Архангельской области потребность в сисадминах выражена не так сильно: -19% вакансий за год. 

Факт 2. Профессия сисадмина входит в топ самых востребованных в ИТ-сфере. Так, на данный момент эта профессия находится на V месте по спросу у компаний и числу новых вакансий, уступая лишь программистам, специалистам техподдержки, аналитикам и руководителям проектов. 

Факт 3. Интересно, что конкурс на одно рабочее место среди системным администраторов в некоторых регионах может быть выше нормы. Так, в среднем по стране на одну вакансию сисадмина приходится порядка 8 резюме, в Архангельской области – 19, а вот в других регионах СЗФО – уже 10. Среди регионов СЗФО высокая конкуренция за рабочие места также держится среди сисадминов в Карелии (18) и Псковской области (13). Самая высокая конкуренция зафиксирована в Калмыкии (39 резюме на вакансию), Кабардино-Балкарии (33), Тыве (32) и на Алтае (29). А вот проще всего найти работу сисадмином из-за повышенного спроса у работодателей в Приморском крае (3), Тульской области (4), Свердловской области (5).  

Факт 4. Зарплаты для сисадминов за год выросли на 10,2 тыс. рублей и уже достигают порядка 69,1 тыс. рублей. В Архангельской же области зафиксировано незначительное снижение предлагаемой зарплаты: до 52,5 тыс. рублей (-500 руб.).  

Факт 5. В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в июле этого года попали сразу несколько актуальных предложений от местных компаний:

  1. До 150 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/103878315 (Архангельск);
  2. От 80 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/104231570 (Котлас);
  3. До 71 600 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/103657033 (Архангельск). 

 (фото с https://cdn.viberu.ru/news/rzgvysjogfc.png

26 июль 08:18 | : Экономика

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