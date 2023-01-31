РВК-Архангельск ликвидирует засоры и промывает канализационные сети

С начала года «РВК-Архангельск» устранил более 2 тысяч засоров канализации. Помимо этого, специалисты провели профилактическую промывку свыше 5,5 километров коллекторов различного диаметра во всех районах города. Самые протяженные участки – на улицах Победы, Воскресенской, Октябрят, Партизанской, Чкалова, Зеньковича, Розы Люксембург, Кедрова, Почтовой, капитана Хромцова, Тимме, Мусинского, проспектах Ломоносова и Дзержинского.

В течение 2023 года компания планирует промыть 45 км сетей водоотведения. В первую очередь, это коллекторы по пр. Ломоносова, Ленинградскому и Новгородскому, улицам Выучейского и Чкалова. Активные работы в этом направлении начнутся в мае, когда установятся благоприятные погодные условия.

«Гидродинамическая промывка – экологичный и безопасный метод. Мы проводим промывку, используя воду без химических реагентов, с помощью каналопромывочной техники из автопарка водоканала. Струи под большим давлением разбивают и удаляют практически любые отложения, не оказывая негативного воздействия на трубы. Современное оборудование позволяет отмывать до зеркального блеска трубы диаметром от 110 до 1000 мм», - рассказал начальник цеха канализационной сети «РВК-Архангельск» Александр Неумоин.

Важно отметить, что в ходе промывки задействована не только техника. При сильных засорах в колодцах специалистам приходится вручную извлекать различные предметы, начиная от строительного мусора, автомобильных покрышек, частей велосипедов, манекенов, бутылок, игрушек, заканчивая тряпками, предметами одежды, и… телефонами.

Зачастую причинами засоров становится ремонт дорожного полотна, когда дорожники сбрасывают в колодцы куски асфальта, камни, мусор. Нередки случаи, когда колодцы закатываются в асфальт, и при возникновении проблем на сетях специалистам водоканала приходится искать их с помощью металлоискателя и «вскрывать» новое дорожное покрытие гидроклином. Аналогичные проблемы - в местах строительных площадок. Получив от жителей информацию о засорах канализации, бригады «РВК-Архангельск» неоднократно выезжали на стройки для поиска, прочистки и восстановления колодцев.

Отдельная проблема – засоры на сетях, не находящихся на балансе архангельского водоканала.

«Мы следим за состоянием сетей, которые обслуживаем. Однако есть коммуникации, которые находятся в собственности жителей города и пригорода, а также предприятий и организаций. И этим сетям тоже периодически требуется профилактическая промывка, которая помогает избежать образования засоров и снижает риск аварий», - рассказал начальник отдела продаж в нерегулируемой сфере «РВК-Архангельск» Артем Попов.