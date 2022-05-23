РВК-Архангельск при промывке сетей находит даже велосипеды

Специалисты «РВК-Архангельск» продолжают плановую промывку городских канализационных сетей. За неделю с применением специальной техники и оборудования были прочищены магистральные коллекторы по ул. Суворова, а также на Новгородском проспекте, по ул. Поморской и ул. Урицкого. Всего было промыто более 700 метров сетей водоотведения различного диаметра.
«Мы регулярно проводим гидродинамическую промывку магистральных сетей канализации. Благодаря анализу статистики по образованию засоров, мы определяем наиболее уязвимые участки, которые включаем в план неотложных мероприятий по профилактике. Промывка этих коллекторов позволяет избежать образования регулярных подпоров и обеспечивает стабильное функционирование городской системы водоотведения», — подчеркнул и.о. главного инженера «РВК-Архангельск» Александр Неумоин.
Всего с начала года промыто более 18 тысяч метров канализационных сетей областного центра. Бригадами «РВК-Архангельск» устранено 6 тысяч засоров, ликвидировано 58 крупных повреждений трубопроводов.
Горожанам следует помнить, что использовать хозяйственно-бытовую канализацию можно только по прямому назначению. Она не предназначена для приема и транспортировки пищевых отходов и предметов личной гигиены, жиров и горюче-смазочных материалов, строительного и бытового мусора, а также других посторонних предметов.
Находкой этого месяца стал детский велосипед, который был обнаружен и поднят из канализационного колодца на ул. Авиационной. Такие «артефакты» - прямое доказательство варварского отношения отдельных граждан к городскому коммунальному имуществу.
«Такие находки, к сожалению, не редкость для нашего города. Мы доставали из колодцев и трубопроводов предметы бытовой техники, старые покрышки, доски, детские игрушки и другие вещи, которых там быть не должно. Это увеличивает нагрузку на сети канализации и усложняет работу наших бригад. Давайте любить наш Архангельск и заботиться о его развитии», — призвал Александр Неумоин.