В школе №14 Архангельска проходит капитальный ремонт

С ходом работ ознакомился глава городской администрации Дмитрий Морев:

- Сейчас идет демонтаж, а впереди – замена коммуникаций, систем видеонаблюдения, пожарной безопасности и контроля доступа. Конечно, мы включили в проект и обновление фасада: здание на центральном проспекте должно быть архитектурным украшением города!



Школа № 14 им. Якова Лейцингера – самый большой объект капремонта образовательных учреждений, к которому мы приступили в этом году. Напомню, что в комплексные ремонты также включены школы № 52, 11 и Эколого-биологический лицей.



В 14-й школе учится 1068 детей. На время работ капитального характера они занимаются на базе школ № 1 и № 23 и в гимназии № 6. К 1 сентября 2025 года ребят и педагогов ждут приятные изменения: предусмотрен ремонт в классах, коридорах, актовом зале. Уверен, будет красиво и современно.



Подрядчик здесь опытный, поскольку был определен через открытый конкурс. Это компания «Монтажстрой», которая также занимается капремонтом школы № 52 в Соломбале.



