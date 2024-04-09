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Глава Архангельска проверил ход капремонта в соломбальской школе

Школа № 52 – первая из соломбальских включена в президентскую программу капитального ремонта зданий. Работы здесь начались неделю назад, а сегодня глава Архангельска Дмитрий Морев вместе с подрядчиком оценил темпы движения вперед.

- Более 200 млн. рублей выделено на комплексный капремонт школы № 52. Замена кровли и всех коммунальных сетей, «лечение» кирпичной кладки фасадов, ремонт классов, коридоров, столовой, спортивного и актового залов – до сентября 2025 года выполним масштабное обновление, - отметил Дмитрий Морев.

 Подрядчик «Монтажстрой» имеет большой опыт работы в строительстве и капремонте. И уже активно ведет демонтажные работы на 3 и 4 этажах. А впереди не только дизайнерское оформление стен, но и благоустройство территории школы, создание современной спортплощадки.

 Проект находится на особом контроле депутатов, и в рабочей поездке принял участие председатель Гордумы Иван Воронцов. Он отметил, что опыт капремонта школы № 52 будет учтен при проведении таких работ в других образовательных учреждениях аналогичной архитектуры.

 За предыдущие годы капремонт прошел уже в 10 школах города, в этом году в работе еще 4. Это школы № 52, 11, 14 и Эколого-биологический лицей.

 Создание современных условий для обучения детей - один из приоритетов президентского нацпроекта «Демография».


15 апрель 13:12 | : Политика

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