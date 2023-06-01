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Дмитрий Морев оценил ход ремонта в трех архангельских школах

Впечатлениями поделился сам глава городской администрации:

- В Архангельске 52 школы, и в этом году ремонт капитального характера мы проводим в 9-ти из них. Сегодня я проверил ход работ в трех образовательных учреждениях: гимназии №6, школе №20 и школе №36.

 Объем ремонта в каждом случае определяется индивидуально. В большинстве школ он проводится поэтапно в период каникул, чтобы не переселять детей во время учебы. Такой подход использует школа № 20. Здесь в прошлом году было заменено 62 окна, отремонтировано 8 кабинетов и боковое крыльцо. В этом году идет замена еще 200 окон и ремонт центрального входа, выполняются и косметические работы. Здание с каждым годом становится все более современным.

 В школе №36 также идет замена оконных блоков, утепление швов, ремонт входной группы, ряда классов и рекреации на четвертом этаже. В дальнейшем будем рассматривать выделение средств на облагораживание фасада. Пусть это не влияет на тепло и безопасность, но красота тоже важна.

 Гораздо серьезней фронт работ в гимназии №6. Здесь проводим комплексный ремонт старой части здания. После вскрытия полов выяснилось, что требуют замены все без исключения балки. Мы внесли изменения в документацию без остановки процесса. Не скрою, сложности есть. Требуется 800 деревянных балок-крупномеров, которые в дефиците у производителей. Тем не менее, подрядчик нашел поставщика и планирует уложиться в срок – завершить работу до конца ноября. Содействие ему оказывает департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

 На всех объектах капремонта, которые я сегодня посетил, работа идет динамично. Большую роль играет активность директоров образовательных учреждений, которые участвуют в решении сложных вопросов, постоянно в контакте с подрядчиком и администрацией города. Вместе справимся!


19 июль 15:41 | : Политика / Экономика

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