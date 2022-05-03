Время ремонта. Дмитрий Морев посетил Эколого-биологический лицей Архангельска

Ученики лицея – будущие врачи и специалисты в области природоохраны: они углубленно изучают биологию и химию. Чтобы создать комфортные условия для получения знаний, учреждению были выделены средства на ремонт. Как готовится к учебному году лицей, проверил глава Архангельска Дмитрий Морев.
В Эколого-биологическом лицее учится 370 ребят – с 5 по 11 класс. Педагогический коллектив стремится, чтобы ребята не только получали глубокие знания по профильным предметам, но и развивались всесторонне. В здании создан историко-краеведческий музей, оформлены тематические аудитории: классы академика Лаверова и художника Сюхина, освоения космоса и археологии родного края. Три года назад на территории построили универсальную спортплощадку, после чего успехи лицеистов в городских соревнованиях существенно улучшились.
- Этим летом мы занимаемся ремонтом кровли: работает два подрядчика, график без отставания. Также производится текущий ремонт фасада. К началу учебного года этот этап будет завершен, а запланированный ремонт в спортзале уже выполнен, - сообщил директор Эколого-биологического лицея Сергей Ушаков.
Из городского бюджета были выделены средства в размере 4,5 млн. рублей. А в дальнейшем здание 1936 года постройки будет включено в план комплексного капремонта школ.
- Программа уже стартовала, и в этом году такой ремонт проводится в четырех школах города. Она будет продолжена до 2025 года, что позволит нам обновить здания, где учатся школьники. Эколого-биологический лицей – нестандартная и очень интересная школа. Здесь дают не только теоретические знания: есть свои теплицы, где дети занимаются практическими навыками по выращиванию различных растений, которые потом применяют для озеленения нашего города, - подчеркнул Дмитрий Морев.
Всего в Архангельске 1 сентября откроют свои двери 59 детских садов и 51 школа.