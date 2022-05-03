Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Время ремонта. Дмитрий Морев посетил Эколого-биологический лицей Архангельска

Ученики лицея – будущие врачи и специалисты в области природоохраны: они углубленно изучают биологию и химию. Чтобы создать комфортные условия для получения знаний, учреждению были выделены средства на ремонт. Как готовится к учебному году лицей, проверил глава Архангельска Дмитрий Морев.

В Эколого-биологическом лицее учится 370 ребят – с 5 по 11 класс. Педагогический коллектив стремится, чтобы ребята не только получали глубокие знания по профильным предметам, но и развивались всесторонне. В здании создан историко-краеведческий музей, оформлены тематические аудитории: классы академика Лаверова и художника Сюхина, освоения космоса и археологии родного края. Три года назад на территории построили универсальную спортплощадку, после чего успехи лицеистов в городских соревнованиях существенно улучшились.

- Этим летом мы занимаемся ремонтом кровли: работает два подрядчика, график без отставания. Также производится текущий ремонт фасада. К началу учебного года этот этап будет завершен, а запланированный ремонт в спортзале уже выполнен, - сообщил директор Эколого-биологического лицея Сергей Ушаков.

Из городского бюджета были выделены средства в размере  4,5 млн. рублей. А в дальнейшем здание 1936 года постройки будет включено в план комплексного капремонта школ. 

- Программа уже стартовала, и в этом году такой ремонт проводится в четырех школах города. Она будет продолжена до 2025 года, что позволит нам обновить здания, где учатся школьники. Эколого-биологический лицей – нестандартная и очень интересная школа. Здесь дают не только теоретические знания: есть свои теплицы, где дети занимаются практическими навыками по выращиванию различных растений, которые потом применяют для озеленения нашего города, - подчеркнул Дмитрий Морев. 

Всего в Архангельске 1 сентября откроют свои двери 59 детских садов и 51 школа.

 

13 август 10:31 | : Политика

Главные новости


Зато мы в области балета…
Оставим память о деревне. История поморской глубинки

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (156)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20