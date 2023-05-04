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Дмитрий Морев проверил, как идет ремонт четырех архангельских школ

В школе № 23 завершается внутренняя отделка, скоро начнут стелить линолеум. В гимназии № 21 на 99% готов второй этаж. Завершена внутренняя отделка в коридорах, актовом и спортивном залах. 

Уже закупаются новые парты и стулья, системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

 - В 77-й школе ремонт шёл поэтапно и только в каникулы. Сейчас специалисты приступили к монтажу пола. В школе №82 поработали ударно, сроки наверстали и сейчас ежедневно задействуют 80 человек. В результате в большой степени уже выполнена внутренняя отделка.

Уверен, что 1 сентября все четыре школы вновь наполнят детские голоса: учебный год ребята начнут в обновленных зданиях, - сказал глава Архангельска Дмитрий Морев.

 Важно, что вместе с ремонтами подрядчики приступили и к благоустройству территорий. Возле школ появятся спортивные площадки, аллеи с высаженными деревьями и кустарниками, новые дорожки.

  Ход капремонтов оценил и член Общественного совета Октябрьского округа Максим Хохулин.


 

19 июнь 13:44 | : Политика

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