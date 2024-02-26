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Архангельский общепит переживает редкий кадровый подъем

Согласно аналитике hh.ru за последний месяц архангельские работодатели разместили более 300 вакансий в сфере общепита, что на 34% больше, чем в начале 2023 года, а также на 48% больше, чем в начале 2022. Местный бизнес начал увеличивать свои коллективы в преддверии весны и лета, а также увеличения внутреннего туристического потока.

Параллельно росту спроса на новых специалистов в общепите выросла на архангельском рынке труда и предлагаемая зарплата. Сейчас в общепите области в среднем можно заработать до 40,6 тыс. рублей, что на 10,4 тыс. больше, чем в прошлом году, а также на 12 тыс. больше, чем в 2022.

Наиболее востребованные специалисты в сфере общепита на данный момент в Архангельской области: 

  • Повара и кондитеры – более 50% вакансий за последние 30 дней от компаний из розницы, гостиничного бизнеса, строительного сектора и даже медицины. Таким образом, борьба за эти кадры идет между самыми разными отраслями;
  • Администраторы (19% предложений от общего числа);
  • Официанты (12% вакансий);
  • Уборщики (11% вакансий).

С другой стороны, также добавим, что по сравнению с прошлым годом работодатели нарастили объём вакансий и для других профессий, которые ранее были менее востребованы в общепите. Так, в целых 3 раза стало больше число вакансий для менеджеров по туризму, на 64% вырос спрос на менеджеров ресторанов, на 50% увеличилось число вакансий для хостес.

«В борьбе с кадровым дефицитом работодатели из сферы общественного питания и туризма идут на разные меры. Одной из популярных мер стало приглашение на работу иногородних работников (в том числе поваров, официантов, администраторов, кассиров, менеджеров и др.), а также рост числа вакансий по вахте в общепите. Так, мы видим, что работодатели СЗФО и в том числе Архангельской области стали на 17% чаще упоминать в вакансиях сферы общепита варианты поддержки (помощь с переездом, арендой жилья, компенсацию расходов и т.п.) для иногородних кандидатов. А число вакансий по вахте в СЗФО и в том числе в Архангельской области в общепите за год взлетело на 105%. Такую динамику мы видим не часто»,отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.  

27 март 08:30 | : Экономика

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