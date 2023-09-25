Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Зимний туризм в Архангельской области дал толчок развитию бизнеса

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в сфере туризма и выяснили, что к приближающемуся зимнему сезону у работодателей растет спрос на новых сотрудников. Какие профессии наиболее востребованы, размер предлагаемой и ожидаемой заработной платы, а также рейтинг актуальных вакансий с высокой зарплатой – в обзоре hh.ru.

Анализ рынка труда показывает, что за последние 30 дней в Архангельской области работодатели из туристической сферы и ресторанного бизнеса разместили на hh.ru около 300 вакансий. Это на 14,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом в целом по стране наблюдается стабильный рост спроса на персонал в туристической сфере в преддверии ноябрьских, а также новогодних праздников и выходных, а ещё зимних каникул. Только за октябрь российскими компаниями из туристической сферы было размещено порядка 70 000 вакансий, что на 5% больше, чем месяц назад, а также на 47% больше, чем за тот же период год назад. 

 Чаще всего работодатели из области туризма и ресторанного бизнеса ищут и принимают на работу администраторов, менеджеров ресторанов. Также достаточно востребованы повара, кондитеры, уборщики и руководители АХО. 

 Аналитика hh.ru показывает, что на сферу общепита и туризма осенью этого года приходится доля в 5,2% вакансий от всего объема работных предложений. На эту долю вакансий приходится 4,7% резюме также от всего объема соискателей. В среднем на одну вакансию в этой сфере откликаются порядка 3 человек. Подобный показатель говорит об острейшем дефиците.

За год работодатели и сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» изменили условия труда для новых работников. В частности, компании стали более гибко подходить к формированию рабочего графика и форматов работы сотрудников. Так, бизнес на 52% увеличил число предложений о работе с частичной занятостью. Для соискателей также на 57% выросло число вакансий со сменным графиком. На 112% вырос объем удаленки в отрасли. Подобные изменения могут быть среди прочего связаны с кадровым дефицитом, с которым столкнулись работодатели, и решениями компаний предлагать более мягкие и удобные форматы работы кандидатам. 

Кроме того, компании из сферы общепита стали более лояльны к кандидатам без опыта: доля вакансий для начинающих специалистов любого возраста выросла на 75% за год. 

Средняя предлагаемая зарплата для специалистов туристического сектора в России на данный момент 39 889₽. Это на 5 862₽ больше, чем год назад. В Архангельской области работодатели из данного сектора готовы платить от 35 282 ₽. Что превышает прошлогодние зарплатные предложения на 4 364 руб. Соискатели в регионе, в свою очередь, хотят зарабатывать не менее 38 234 руб. За год их «аппетиты» выросли на 8 234 руб.

 Рейтинг актуальных вакансий в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», Архангельская область:

 Управляющий рестораном, до 100 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/88705924 

 

08 ноябрь 09:25 | : Экономика

Главные новости


Поморские мотивы Петра Налича
…и бесплатный проезд. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (78)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20