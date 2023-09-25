Зимний туризм в Архангельской области дал толчок развитию бизнеса

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в сфере туризма и выяснили, что к приближающемуся зимнему сезону у работодателей растет спрос на новых сотрудников. Какие профессии наиболее востребованы, размер предлагаемой и ожидаемой заработной платы, а также рейтинг актуальных вакансий с высокой зарплатой – в обзоре hh.ru.

Анализ рынка труда показывает, что за последние 30 дней в Архангельской области работодатели из туристической сферы и ресторанного бизнеса разместили на hh.ru около 300 вакансий. Это на 14,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом в целом по стране наблюдается стабильный рост спроса на персонал в туристической сфере в преддверии ноябрьских, а также новогодних праздников и выходных, а ещё зимних каникул. Только за октябрь российскими компаниями из туристической сферы было размещено порядка 70 000 вакансий, что на 5% больше, чем месяц назад, а также на 47% больше, чем за тот же период год назад.

Чаще всего работодатели из области туризма и ресторанного бизнеса ищут и принимают на работу администраторов, менеджеров ресторанов. Также достаточно востребованы повара, кондитеры, уборщики и руководители АХО.

Аналитика hh.ru показывает, что на сферу общепита и туризма осенью этого года приходится доля в 5,2% вакансий от всего объема работных предложений. На эту долю вакансий приходится 4,7% резюме также от всего объема соискателей. В среднем на одну вакансию в этой сфере откликаются порядка 3 человек. Подобный показатель говорит об острейшем дефиците.

За год работодатели и сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» изменили условия труда для новых работников. В частности, компании стали более гибко подходить к формированию рабочего графика и форматов работы сотрудников. Так, бизнес на 52% увеличил число предложений о работе с частичной занятостью. Для соискателей также на 57% выросло число вакансий со сменным графиком. На 112% вырос объем удаленки в отрасли. Подобные изменения могут быть среди прочего связаны с кадровым дефицитом, с которым столкнулись работодатели, и решениями компаний предлагать более мягкие и удобные форматы работы кандидатам.

Кроме того, компании из сферы общепита стали более лояльны к кандидатам без опыта: доля вакансий для начинающих специалистов любого возраста выросла на 75% за год.

Средняя предлагаемая зарплата для специалистов туристического сектора в России на данный момент 39 889₽. Это на 5 862₽ больше, чем год назад. В Архангельской области работодатели из данного сектора готовы платить от 35 282 ₽. Что превышает прошлогодние зарплатные предложения на 4 364 руб. Соискатели в регионе, в свою очередь, хотят зарабатывать не менее 38 234 руб. За год их «аппетиты» выросли на 8 234 руб.

Рейтинг актуальных вакансий в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», Архангельская область:

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