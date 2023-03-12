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К майским праздникам резко вырос спрос на мангальщиков

В преддверии майских выходных и на фоне прихода весны работодатели по всей стране стали всё чаще искать и приглашать на работу сотрудников для работы на верандах, уличных кафе и других «летниках». Наиболее ярко растёт спрос на мангальщиков, поваров-шашлычников, а также официантов для работы в летних кафе.

 Анализ рынка труда показывает, что работодатели из сфер общепита и ресторанного бизнеса по всей стране стали расширять штат в преддверии майских выходных, весны и открытия летних терраса и кафе. Так, за последний месяц число вакансий для официантов на лето в России выросло в 5 раз по сравнению с началом 2023 года. Спрос на мангальщиков за последние 30 дней вырос на 21%, а по сравнению с весной 2022 года на 111%. Также достаточно выражен на поваров-шашлычников и шаурмистов: +40% только за месяц по сравнению с показателями начала года. 

 На фоне повышенного спроса на подобный сезонный персонал работодатели стали увеличивать и предлагаемую зарплату. Так, в целом по стране зарплата для мангальщика сейчас находится на уровне 53 400 рублей, что на 9% или 4 400 рублей больше, чем весной прошлого года. Выросли зарплатные предложения и в вакансиях для поваров-шашлычников: +4% до 53 000 рублей. Зарплата для официантов в летних кафе сейчас находится на уровне 45 000 рублей, что на 3 000 больше, чем в прошлом году. 

 Петербургские работодатели в преддверии лета и открытия туристического сезона также повышают зарплату: +13% до 57 600 рублей для мангальщиков, +10% до 55 000 для шашлычников, а также +7% до 51 000 рублей для официантов на сезон. В регионах СЗФО тенденция похожая: рост зарплат для мангальщиков на 6% до 47 000 рублей, для поваров-шашлычников на 7% до 49 000. 

 Как правило, работодатели предлагают подработку на время (порядка 3-4 месяцев). 

 Рейтинг актуальных вакансий с высокой зарплатой в сфере общепита:

 

14 апрель 08:32 | : Экономика

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