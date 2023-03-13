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В Архангельской области вырос спрос на специалистов в туризме

Аналитики hh.ru выяснили, что за год спрос на сотрудников в сфере туризма в регионе вырос на 12%. 

Пришла весна, а с ней и новый туристический сезон, и повышенный спрос на квалифицированных специалистов в этой отрасли. За последний месяц в сфере туризма и общепита в Архангельской области количество размещенных вакансий выросло на 12% относительно прошлого года. В то же время, соискатели также были достаточно активны: жители Архангельской области стали искать работу в сфере туризма, общепита и гостиничном бизнесе на 20% чаще, чем весной прошлого года.  

Средняя предлагаемая зарплата в туристической отрасли Архангельской области сейчас достигает 41 600 рублей, что на 7% или 2 737 рублей больше, чем в прошлом году. Самые распространенные зарплатные ожидания местных соискателей составили 41 200 рублей. За год жители региона, ищущие работу в туризме, увеличили свои зарплатные ожидания более чем на 5 600 рублей. 

За последний месяц наиболее востребованными кадрами в туристической сфере региона стали работники гостиниц (менеджеры, администраторы) и общепита (официанты, повара, хостес, бармены): 47% вакансий приходится именно на эти категории сотрудников. Также работодатели из ресторанно-гостиничного бизнеса часто ищут и нанимают молодых специалистов (35% вакансий подходят кандидатам без опыта) и сотрудников сферы продаж (22% вакансий предполагают опыт работы в клиентском сервисе).  

Самая высокая зарплата в сфере туризма и общепита в Архангельской области зафиксирована в вакансии “Начальник пищевого производства”, зарплата до 130 000 руб. на руки. В обязанности будущего работника войдет планирование и организация деятельности кондитерского цеха и цеха полуфабрикатов, создание системы эффективного взаимодействия с отделом технологов предприятия, подразделениями сети общественного питания. При этом работодатель предъявляет достаточно высокие требования к будущему сотруднику: у кандидата должно быть высшее образование в области пищевого производства и опыт работы начальником в сфере производства не менее 3-х лет. 

24 март 09:13 | : Экономика

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