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Поморский туризм оживился и ищет сотрудников

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в сфере туризма и выяснили, что к летнему сезону у работодателей значительно вырос спрос на новых сотрудников. Какие профессии наиболее востребованы, размер предлагаемой и ожидаемой заработной платы, а также рейтинг актуальных вакансий июня – в обзоре hh.ru.

Анализ рынка труда показывает, что за последние 30 дней в Архангельской области работодатели из туристической сферы, а также ресторанного бизнеса разместили на hh.ru более 300 вакансий. Это на 8% больше, чем месяцем ранее и на 61% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом в целом по стране наблюдается стабильный ежемесячный рост спроса на персонал в туристической сфере в летние месяцы. Так, только за май-начало июня российскими компаниями из туристической сферы было размещено порядка 78 000 вакансий, что на 3% больше, чем месяц назад, а также на 43% больше, чем за тот же период год назад. 

 Чаще всего работодатели из области туризма ищут и принимают на работу менеджеров по туризму, официантов, барменов, поваров и хостес. Также достаточно востребованы администраторы и менеджеры ресторанов. 

 Средняя предлагаемая зарплата для специалистов туристического сектора в России на данный момент 40 312₽. Это на 3 599₽ больше, чем год назад. В Архангельской области работодатели готовы платить от 39 526₽. Соискатели в регионе, в свою очередь, более скромны и хотят зарабатывать около 38 800 руб. За год их зарплатные ожидания выросли на 5 384 руб. 

 Рейтинг актуальных вакансий в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», Архангельская область:

 

22 июнь 09:34 | : Экономика

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