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РВК-Архангельск построит новые сети для Левобережного района

Два километра новых водопроводных сетей проложат в Левобережном районе города специалисты РВК-Архангельск. Такое решение принято сегодня совместно руководителями водоканала и городской администрации. 

 «В направлении Левого берега принято решение, аналогичное по поселку Гидролизного завода. Проведем комплексную замену сетей от водонасосной станции (ВНС) на ул. Штурманской в сторону ул. Вычегодской и ул. Речников. Общая протяженность нового трубопровода в Левобережном районе составит порядка двух километров», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

 Старые трубы из чугуна и асбест-цемента, построенные в 40-50-х годах прошлого века, будут заменены на современные пластиковые и выведены из эксплуатации. 

 «Учитывая состояние сетей левого берега, проводить локальный ремонт больше не имеет смысла.  На протяжение уже минимум четырех недель наши бригады работают в этом районе, практически круглосуточно устраняя повреждения. Люди устали от постоянных ремонтов и связанных с ними отключений водоснабжения. Будем менять ситуацию кардинально», - отметил генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

 Необходимые материалы – трубы нужных диаметров – уже заказаны. Поставка ожидается в воскресенье, 17 марта. После чего привлеченные подрядные организации и специалисты РВК-Архангельск приступят к работам. Менять сети будут преимущественно методом горизонтально-направленного бурения, чтобы не навредить ландшафту и не доставлять большого неудобства жителям. 

12 март 14:39 | : Экономика

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