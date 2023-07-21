РВК-Архангельск готовится дать воду строящимся микрорайонам

На Московском проспекте специалисты РВК-Архангельск переложили участок водопроводных сетей диаметром 400 мм, построили новые колодцы, оснащенные современной запорно-регулирующей арматурой. Трубы защищены специальной гильзой – теперь им не страшны ни вибрация от большого потока машин, ни подвижки грунта.

«Мы переложили сети водоснабжения, чтобы исключить проведение аварийно-восстановительных работ на новом участке автодороги, которую город выполняет по проекту развития новых территорий, - рассказал главный инженер «РВК-Архангельск» Дмитрий Черкашин. – Работам предшествовал анализ аварийности наших сетей в районе округа Майская горка на этом участке. По результатам анализа совместно с департаментом транспорта и связи и подрядчиком строительства ООО «Автодороги» приняли решение реконструировать сети водоснабжения. Город сегодня профинансировал строительство сетей, сделал инвестиции в будущее. Это обеспечит безаварийную работу и надежное водоснабжение наших потребителей на десятилетия вперед».

Строительство Московского проспекта выполняется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Впервые за последние десятилетия в Архангельске реализуется столь масштабный дорожно-строительный проект. 1,7 млрд. рублей вложений, 1,8 км дороги, 3,6 км тротуаров и столько же линий освещения – такие цифры характеризуют строительство участка по пр. Московскому от ул. Галушина до ул. Ленина. Благодаря этому проекту будет развиваться большой жилой район в районе ул. Ленина. Здесь уже построена школа на 1600 мест, проектируется еще одна – на 860 мест. Вскоре строители приступят к возведению жилых кварталов общей площадью 200 тыс. квадратных метров. Будут построены детский сад и физкультурный комплекс с бассейном. Перекладывая сети и строя новые участки, «РВК-Архангельск» развивается вместе с городом, готовясь дать воду новым микрорайонам.