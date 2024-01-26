РВК-Архангельск проложит новые сети в поселке Гидролизного завода

Локальные аварийные работы в поселке Гидролизный будут завершены в ближайшее время. После этого специалисты РВК-Архангельск начнут масштабную замену сетей. Решение об этом принято совместно руководством ресурсоснабжающей компании – концессионера и собственника сетей – администрации города.



Сейчас завершаются локальные ремонтные работы по восстановлению водоснабжения в поселке Гидролизного завода. Одна из бригад РВК-Архангельск уже закончила работу по установке ремонтной муфты на трубопроводе в районе улицы Буденного,3, вторая – продолжает их у дома 5 по этой же улице. Завершить все работы планируется до конца дня 11 марта, после этого в поселке возобновится водоснабжение.



- Проблема с водоснабжением Гидролизного поселка возникла не сегодня. Ей начали заниматься в 2021 году, в 2022-м в рамках инвестпрограммы началась перекладка сетей от улицы Кедрова в Соломбале до водонасосной станции Маймаксы, которая обеспечивает водой всех абонентов по Маймаксанскому шоссе до порта Экономия. Мы поменяли порядка шести км сетей, в конце марта введем их в эксплуатацию. Кроме того, осенью мы провели замену напорной сети от ВНС Маймаксанского подъема до камеры переключения на ул.Анощенкова.

Все это позволило стабилизировать давление на границе Гидролизного, но состояние сетей посёлка, построенных в 40-50-е годы прошлого века такое, что они уже физически не могут выдерживать данное давление. Именно поэтому наши аварийно-ремонтные бригады «завязли» в поселке – количество прорывов на сетях уже достигло критического уровня. Решение о полной замене принято безотлагательно – необходима перекладка сетей поселка в объеме порядка трех километров. Город – собственник сетей - нас в этом поддержал, - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.



О том, что уже сделано для нормального функционирования водной инфраструктуры поселка Гидролизного завода и что предстоит сделать в ближайшие шесть недель, главный инженер компании рассказал сегодня руководству города и округа.



Как отметил заместитель главы Архангельска Михаил Иванов, «принято совместное решение больше не заниматься локальными ремонтами, а заменить все сети поселка. Работы будут проведены с привлечением подрядной организации участками методом горизонтально-направленного бурения. Вводы новых трубопроводов будут заведены в каждый многоквартирный дом, после чего управляющие компании соединят внутридомовые сети с построенными. Это позволит полностью избавиться от проблем с водоснабжением Гидролизного».



