На водонасосной станции Левобережья в Архангельске запустили в работу новое оборудование

Специалисты РВК-Архангельск сегодня в ночь провели работы по переключению водонасосной станции (ВНС) Левого берега на новое оборудование. Это последний этап реконструкции ВНС, который позволит нормализовать давление воды в сетях для потребителей Левобережья. Весь процесс управления станцией теперь переведен в автоматический режим.

На смену старому насосному оборудованию пришли современные агрегаты, завершается возведение нового здания станции. ВНС автоматизирована на основе внедрения частотного регулирования, диспетчеризации и интеллектуальных систем управления технологическим процессом.

«В ночь с 1 на 2 марта все четыре новых насоса будут переведены в гидравлический режим, а старые выведены из эксплуатации. Это стабилизирует давление на Левом берегу. Ранее здесь была проблема – просадки по давлению, старое оборудование не позволяло его регулировать. Поэтому каждый раз специалистам приходилось выстраивать работу насосов вручную. Сейчас все параметры станции будут выведены на пульт Центральной диспетчерской службы», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Обновление инфраструктурных объектов в Архангельске идет в плановом режиме. В 2023 году РВК-Архангельск реконструировал ВНС Маймаксанского округа и модернизировал 12 водонасосных станций. В результате - уменьшилось удельное потребление электроэнергии, снизились затраты на ремонт и обслуживание технологического оборудования. Система автоматизации, внедренная на объектах, позволила стабилизировать давление на водопроводных сетях, это уменьшило нагрузку на изношенные городские коммуникации и, как следствие, снизило количество аварийных ситуаций на водоводах.

В 2024 году РВК-Архангельск оборудует новыми насосами еще 14 водонасосных станций и реконструирует три - ВНС на острове Краснофлотский, на ул. Почтовой,21 и пр.Обводный канал,69.