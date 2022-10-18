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«РВК-Архангельск» обновляет коммунальные сети в городских округах

«Росводоканал Архангельск» продолжает реализацию мероприятий производственной программы, направленной на замену и обновление изношенных участков городской системы водоснабжения. Так, в ноябре силами цеха строительства сетей предприятия был модернизирован участок сетей в районе ул. Суворова и Троицкого проспекта. 

 «Наши специалисты выехали по заявке на место и зафиксировали выход воды на поверхность. Кроме того, в водопроводной сети близлежащих домов наблюдался слабый напор в часы максимального разбора. После обследования течеискателем было обнаружено точное место повреждения и принято решение провести неотложные работы», - рассказал мастер цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Виктор Дорофеев. 

 Накануне специалисты компании заменили участок трубопровода диаметром 160 мм от ВНС-11 до дома № 9/3 по ул. Суворова, который обеспечивает водой жителей микрорайона между ул. Комсомольской, ул. Суворова и Троицким проспектом. 

 «Общая протяженность проложенных новых полиэтиленовых труб, обладающих высокими эксплуатационными характеристиками, составила 87 метров. Теперь давление воды в распределительной сети полностью соответствует нормативным параметрам. Но самое главное - у жителей хороший напор воды в кранах и отсутствие жалоб на работу системы водоснабжения», — подытожил начальник цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Илья Попов.

 Всего в 2022 году в рамках производственной программы было переложено более 2 км сетей водоснабжения в разных округах города. Также аварийными бригадами устранено более 500 повреждений, отработано почти 10 тысяч заявок от жителей столицы Поморья.

01 декабрь 16:36 | : Экономика

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