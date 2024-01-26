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РВК-Архангельск работает над стабилизацией водоснабжения Соломбалы и Маймаксы

В настоящий момент наблюдается снижение давления в сетях Соломбалы. Это происходит из-за аварийных ситуаций на улицах Терехина и Кедрова. ВНС Соломбальского подъема не может в достаточном объеме прокачать воду на Маймаксу. Аварийно-ремонтные бригады туда уже отправлены. Работы ведутся.

 Ранее специалистами компании были проведены работы по восстановлению водоснабжения поселка Гидролизного завода.

 «Работа была организована в круглосуточном режиме несколькими бригадами. Выполнено переключение поселка на новую сеть от ВНС третьего подъема Маймаксы. Провели работы по устранению трех повреждений на напорной линии от ВНС Гидролизного поселка, дополнительно заменено 120 погонных метров сетей дополнительно. По временной схеме проведена замена вводных линий на ВНС Гидролизного около 100 метров», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

 Компания приносит извинения жителям Соломбалы и Маймаксы за доставленные неудобства. Подвоз воды будет организован, график опубликован на стене группы в ВК.

«Мы делаем всё возможное, чтобы вода вернулась в дома горожан максимально быстро» - заверили в пресс-службе компании.

09 март 12:28 | : Экономика

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