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Давление воды в Северном округе Архангельска стабилизировано

Работы по обследованию сетей и сооружений специалисты РВК_Архангельск провели сразу после сигналов от абонентов о понижении давления у абонентов по ул.Мусинского, Ильича и Партизанской.

 - В результате обследования выявлено 2 повреждения на сетях. Службой эксплуатации незамедлительно организованы аварийные работы. Также с целью исключения просадки давления воды в систему автоматизированного управления внесены корректировки в гидравлический режим работы сооружений. Отделом оптимизации сетей и режимов проведен онлайн анализ в период водоразбора корректности работы системы и внесены оперативные поправки. Однако стоит понимать, что изменение гидравлического режима невозможно по «щелчку». Внесение изменений происходит плавно с учетом изношенности сетей для того, чтобы не увеличить количество аварий. В настоящее время происходит промерзание и подвижки грунта, что отрицательно сказывается на чугунных системах водоснабжения, построенных в 80-х годах. Таких у нас 80 %, - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

 В настоящее время аварии устранены, в режим внесены корректировки. Производится анализ работы системы, отрабатываются мероприятия с управляющими компаниями.

14 ноября выявлено еще одно повреждение на сетях водоснабжения в районе ул. Ильича, в настоящее время производятся аварийно-ремонтные работы.

15 ноябрь 15:43 | : Экономика

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