РВК-Архангельск восстанавливает водоснабжение в домах поселка Гидролизного завода

Специалисты компании провели диагностику работы водонасосной станции и обследовали сети водоснабжения, проходящих в поселке Гидролизного завода в Маймаксанском округе. Неисправностей на ВНС не выявлено, насос выведен в работу на полную мощность, на сетях обнаружены две утечки. Цех водопроводной сети начнет восстановительные работы 24 января.



О снижении напора в сетях сообщили жители дома 7 по улице Южной. По их словам, проблемы возникают утром и вечером, в часы повышенного водоразбора, особенно на верхних этажах. При этом горячая вода в доме есть – системы горячего и холодного водоснабжения разделены.

Как отметил директор по производству РВК-Архангельск Сергей Шваяков, обследование полутора километров сетей в заболоченной местности и подготовительные работы потребовали большого количества времени.



«Сложность проведения работ в том, что сети проложены в низине. По этой причине здесь ежегодно наблюдаются подтопления грунтовыми водами весной и осенью. На заболоченной территории технически сложно обнаружить утечку – ее просто не видно. Плюс глубокий снежный покров, низкие температуры воздуха. Все это не позволило нам быстро выйти на течь. В таких условиях – болото, много снега – нам необходимо построить подъездные пути. Техника тяжелая, снег ее не выдерживает, она проваливается, работать невозможно. С 16 января мы приступили к отсыпке дороги, чтобы обеспечить подъезд специализированной техники, - рассказал Сергей Шваяков. - Именно эти причины стали «отсрочкой» для проведения работ по восстановлению водоснабжения поселка. Приносим его жителям извинения за доставленные неудобства».

Директор по производству РВК-Архангельск отметил, что параллельно ведутся работы по закольцовке системы водоснабжения поселка. Теперь это стало возможным – специалисты компании построили уже почти шесть километров нового водопровода из современных материалов. В апреле планируется проведение пусконаладочных работ по переключению водоснабжения Маймаксанского округа на новый водовод. Новая схема водоснабжения позволит даже в случае аварий не отключать воду жителям.