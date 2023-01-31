РВК-Архангельск объяснил причину отключения воды в Маймаксанском округе

Компания «РВК-Архангельск» завершила первый этап реконструкции магистрального водопровода диаметром 400 мм, который заменит старый Маймаксанский трубопровод, отслуживший несколько десятилетий. 14 марта специалисты приступят к работам по замене задвижек в камерах и на водонасосной станции третьего подъема Маймаксы. Ранее были проведены необходимые подготовительные мероприятия на ВНС и сетях. Сейчас все готово для монтажа построенного участка. С этой целью с 9 утра 14 марта будет ограничено водоснабжение абонентов Маймаксанского округа (кроме порта Экономия), 21-го лесозавода и поселка Гидролизного завода.

«Реконструкция маймаксанского водовода стала одним из стратегических проектов компании, который мы реализуем в 2023 году. Делаем это мы по причине высокого износа сетей: частота аварийных ситуаций в Маймаксе не позволяла дальше «тянуть» с решением проблемы. Сейчас мы построили и приступаем к переключению первого участка, до конца года построим и введем в эксплуатацию еще 4 километра сетей. Жители Маймаксанского округа будут обеспечены надежным и качественным водоснабжением», - рассказал генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.

Трасса трубопровода прокладывается методом горизонтально-направленного бурения, раскопки при котором минимальны: траншеи нужны лишь в месте «прокола» и «встречи» трубы, а также для установки камер – железобетонных колодцев.

«Сейчас в полном объеме выполнены работы по прокладке трассы трубопровода от ВНС третьего подъема Маймаксы в районе Рыбного порта вдоль Маймаксанского шоссе в сторону реки Соломбалки. Завершим строительство и соединимся с дюкерным водоводом, который идет от ВНС Соломбалы на пересечении Маймаксанского шоссе и улицы Усть-Двинской в город под рекой Северная Двина. На всем протяжении водопровода проектом предусмотрено устройство новых камер. Материал труб, применяемых для строительства, имеет высокие характеристики и будет служить горожанам не менее 50 лет», - рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.

«РВК-Архангельск» обращает внимание жителей Маймаксанского округа на то, что переключение новых участков и введение их в работу потребует ограничения водоснабжения не только 14 марта. Данные отключения не будут продолжительными. Компания приносит извинения горожанам за доставленные неудобства и надеется на понимание. Глобальное решение проблемы с водоснабжением округа сейчас избавит абонентов от проблем в будущем.