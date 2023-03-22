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РВК-Архангельск завершил первый этап строительства маймаксанского водовода

Новый участок водовода от ВНС до реки Соломбалки проложен под землей вдоль Маймаксанского шоссе. 21 марта специалисты «РВК-Архангельск» провели необходимые переключения на водонасосной станции третьего подъема Маймаксы и в камерах на сетях. Часть водовода запущена в эксплуатацию, а весь отрезок протяженностью 1,8 км будет введен в работу в течение недели. 

«Новый трубопровод, общая протяженность которого к концу года достигнет пяти километров, прокладывается для замены старого, дальнейшая эксплуатация которого была сопряжена с риском возникновения повреждений. Ремонтировать отслужившие свой ресурс старые чугунные трубы нецелесообразно, поскольку утечки в Маймаксе мы ликвидировали чаще, чем в других частях города. Новый водопровод выполнен из современных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, и он прослужит горожанам не менее 50 лет», - рассказал главный инженер «РВК-Архангельск» Дмитрий Черкашин.

Монтаж нового водовода в Маймаксе ведется методом горизонтально-направленного бурения.  Преимущество такого способа прокладки труб – скорость и минимальный ущерб для природы, так как не требуется разработки траншей на всем маршруте работ. 

На следующем этапе строителям предстоит проложить сеть вдоль Маймаксанского шоссе до ВНС Соломбалы на ул. Беломорской флотилии. Кроме того, проектом предусмотрено устройство новых камер на всем протяжении водопровода. 

«Реконструкция маймаксанского водовода - один из стратегических проектов компании, который мы реализуем в 2023 году. Новый водовод позволит на ближайшие десятилетия обеспечить бесперебойным и качественным водоснабжением жителей Маймаксанского округа», - рассказал директор по производству «РВК-Архангельск» Сергей Шваяков.

«РВК-Архангельск» приносит жителям Маймаксанского округа извинения за вынужденные неудобства и просит с пониманием отнестись к временным ограничениям водоснабжения, без которых невозможно провести монтаж водовода и запорной арматуры. 

22 март 14:29 | : Экономика

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