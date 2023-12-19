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В Архангельской области растет число новых вакансий

Эксперты hh.ru проанализировали архангельский рынок труда и выяснили, что у местных работодателей продолжает расти потребность в новых работниках. 

В целом количество предложений о работе за последний месяц 15% превышает показатели февраля прошлого года: в начале весны в регионе было открыто более 5 тысяч новых вакансий. Падение спроса на персонал по сравнению с февралем 2023 года продемонстрировали лишь 8 профессиональных сфер в регионе. В свою очередь работодатели из 17 отраслей активно ищут персонал в преддверии весны и лета.  

Так, сильнее всего количество вакансий выросло в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+76%) – компании активно ищут тех, кто будет прогнозировать, а также помогать строить бизнес и развивать его. На втором месте по востребованности у местного бизнеса – административный персонал (+60% новых рабочих мест по сравнению с началом 2023 года). Тройку сфер-лидеров по спросу на работников замыкает сфера обслуживания (сиделки, официанты, репетиторы и др.) +46% новых вакансий.

Кроме того, яркую динамику в регионе показывает сфера страхования (+45% новых объявлений о работе), искусства и развлечений (+45%). Работодатели также увеличили спрос в тех сферах, где уровень конкуренции достаточно высокий и активность соискателей, как правило, выше рынка, а именно в маркетинге (+37%), закупках (+21%), науке и образовании (+9%). Бизнес в преддверии весны и лета активно ищет и нанимает работников в общепит и сферу туризма (+35% новых рабочих мест).

Динамика вакансий за текущий месяц относительно такого же месяца предыдущего года, Архангельская область, 2024 год

Стратегия, инвестиции, консалтинг

76%

Административный персонал

60%

Домашний, обслуживающий персонал

46%

Страхование

45%

Искусство, развлечения, массмедиа

45%

Маркетинг, реклама, PR

37%

Туризм, гостиницы, рестораны

35%

Транспорт, логистика, перевозки

26%

Финансы, бухгалтерия

25%

Рабочий персонал

22%

Закупки

21%

Розничная торговля

18%

Продажи, обслуживание клиентов

13%

Строительство, недвижимость

11%

Наука, образование

9%

Высший и средний менеджмент

9%

ИТ

9%

Автомобильный бизнес

6%

Производство, сервисное обслуживание

-4%

Управление персоналом, тренинги

-10%

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

-11%

Медицина, фармацевтика

-14%

Сельское хозяйство

-32%

Добыча сырья

-33%

Безопасность

-38%

Юристы

-44%

 (картинка с https://mt-smi.mirtesen.ru 

05 март 08:30 | : Экономика

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