В Архангельской области растет число новых вакансий

Эксперты hh.ru проанализировали архангельский рынок труда и выяснили, что у местных работодателей продолжает расти потребность в новых работниках.

В целом количество предложений о работе за последний месяц 15% превышает показатели февраля прошлого года: в начале весны в регионе было открыто более 5 тысяч новых вакансий. Падение спроса на персонал по сравнению с февралем 2023 года продемонстрировали лишь 8 профессиональных сфер в регионе. В свою очередь работодатели из 17 отраслей активно ищут персонал в преддверии весны и лета.

Так, сильнее всего количество вакансий выросло в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+76%) – компании активно ищут тех, кто будет прогнозировать, а также помогать строить бизнес и развивать его. На втором месте по востребованности у местного бизнеса – административный персонал (+60% новых рабочих мест по сравнению с началом 2023 года). Тройку сфер-лидеров по спросу на работников замыкает сфера обслуживания (сиделки, официанты, репетиторы и др.) +46% новых вакансий.

Кроме того, яркую динамику в регионе показывает сфера страхования (+45% новых объявлений о работе), искусства и развлечений (+45%). Работодатели также увеличили спрос в тех сферах, где уровень конкуренции достаточно высокий и активность соискателей, как правило, выше рынка, а именно в маркетинге (+37%), закупках (+21%), науке и образовании (+9%). Бизнес в преддверии весны и лета активно ищет и нанимает работников в общепит и сферу туризма (+35% новых рабочих мест).

Динамика вакансий за текущий месяц относительно такого же месяца предыдущего года, Архангельская область, 2024 год

Стратегия, инвестиции, консалтинг 76% Административный персонал 60% Домашний, обслуживающий персонал 46% Страхование 45% Искусство, развлечения, массмедиа 45% Маркетинг, реклама, PR 37% Туризм, гостиницы, рестораны 35% Транспорт, логистика, перевозки 26% Финансы, бухгалтерия 25% Рабочий персонал 22% Закупки 21% Розничная торговля 18% Продажи, обслуживание клиентов 13% Строительство, недвижимость 11% Наука, образование 9% Высший и средний менеджмент 9% ИТ 9% Автомобильный бизнес 6% Производство, сервисное обслуживание -4% Управление персоналом, тренинги -10% Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты -11% Медицина, фармацевтика -14% Сельское хозяйство -32% Добыча сырья -33% Безопасность -38% Юристы -44%

(картинка с https://mt-smi.mirtesen.ru)