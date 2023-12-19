В Архангельской области растет число новых вакансий

Эксперты hh.ru проанализировали архангельский рынок труда и выяснили, что у местных работодателей продолжает расти потребность в новых работниках.
В целом количество предложений о работе за последний месяц 15% превышает показатели февраля прошлого года: в начале весны в регионе было открыто более 5 тысяч новых вакансий. Падение спроса на персонал по сравнению с февралем 2023 года продемонстрировали лишь 8 профессиональных сфер в регионе. В свою очередь работодатели из 17 отраслей активно ищут персонал в преддверии весны и лета.
Так, сильнее всего количество вакансий выросло в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+76%) – компании активно ищут тех, кто будет прогнозировать, а также помогать строить бизнес и развивать его. На втором месте по востребованности у местного бизнеса – административный персонал (+60% новых рабочих мест по сравнению с началом 2023 года). Тройку сфер-лидеров по спросу на работников замыкает сфера обслуживания (сиделки, официанты, репетиторы и др.) +46% новых вакансий.
Кроме того, яркую динамику в регионе показывает сфера страхования (+45% новых объявлений о работе), искусства и развлечений (+45%). Работодатели также увеличили спрос в тех сферах, где уровень конкуренции достаточно высокий и активность соискателей, как правило, выше рынка, а именно в маркетинге (+37%), закупках (+21%), науке и образовании (+9%). Бизнес в преддверии весны и лета активно ищет и нанимает работников в общепит и сферу туризма (+35% новых рабочих мест).
Динамика вакансий за текущий месяц относительно такого же месяца предыдущего года, Архангельская область, 2024 год
Стратегия, инвестиции, консалтинг
76%
Административный персонал
60%
Домашний, обслуживающий персонал
46%
Страхование
45%
Искусство, развлечения, массмедиа
45%
Маркетинг, реклама, PR
37%
Туризм, гостиницы, рестораны
35%
Транспорт, логистика, перевозки
26%
Финансы, бухгалтерия
25%
Рабочий персонал
22%
Закупки
21%
Розничная торговля
18%
Продажи, обслуживание клиентов
13%
Строительство, недвижимость
11%
Наука, образование
9%
Высший и средний менеджмент
9%
ИТ
9%
Автомобильный бизнес
6%
Производство, сервисное обслуживание
-4%
Управление персоналом, тренинги
-10%
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
-11%
Медицина, фармацевтика
-14%
Сельское хозяйство
-32%
Добыча сырья
-33%
Безопасность
-38%
Юристы
-44%
(картинка с https://mt-smi.mirtesen.ru)