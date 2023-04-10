В Архангельской области стала расти зарплата

В преддверии Дня защиты от безработицы, который отмечается в России 21 мая начиная с 1992 года, эксперты hh.ru узнали, работодатели из каких отраслей и сфер рынка труда Архангельской области больше всего заинтересованы в новых работниках, где проще всего найти работу, а также сколько могут заработать самые востребованные специалисты.

Каких специалистов чаще всего ищут работодатели?

Сравнительный анализ вакансий и работодательского спроса показывает, что в топ сфер с наиболее высоким спросом на специалистов в Архангельской области за последний месяц вошли сфера «Продажи, обслуживание клиентов» (25% вакансий от общего числа работных предложений за месяц). На втором месте по востребованности у местных работодателей рабочий персонал (17% или каждая шестая вакансия области приходится на эту сферу). На третьем месте по востребованности и спросу – специалисты из сферы медицины и фармацевтики (16% вакансий от общего числа).

Также в пятерку востребованных профессий входят специалисты розничной торговли (15), а строители работники сервисного обслуживания (по 13% в каждой сфере).

Кроме того, за месяц в Архангельской области достаточно высокий спрос держится на работников транспортной сферы (9% вакансий) и домашний персонал (8% вакансий), а также специалистов гостиничного бизнеса (5% вакансий).

В каких сферах зарплата выросла сильнее всего с начала года?

По сравнению с началом текущего года сильнее всего средние предлагаемые зарплаты выросли в вакансиях для юристов почти на 13 000 рублей. На втором месте по приросту зарплат в Архангельской области оказалась сфера «Консалтинг, стратегия» (прирост более чем на 11 400 рублей). На третьем месте по росту дохода сфера домашнего персонала – работодатели повысили зарплаты в вакансиях для специалистов на 11 200 рублей. Также в топ-10 по максимальному росту зарплат с начала года вошли сфера административного персонала, безопасности, образования и финансов. Подробнее – в таблице ниже.

При этом есть ряд професфер, где работодатели, наоборот, снизили предлагаемые зарплаты в вакансиях. Меньше всего повезло соискателям из сферы «Маркетинг, реклама» (-11 000 рублей с начала года). Есть сокращение дохода в вакансиях для рабочего персонала (-10 300 рублей в апреле по сравнению с январем), а также в вакансиях для работников транспортной сферы и искусства.