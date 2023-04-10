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В Архангельской области стала расти зарплата

В преддверии Дня защиты от безработицы, который отмечается в России 21 мая начиная с 1992 года, эксперты hh.ru узнали, работодатели из каких отраслей и сфер рынка труда Архангельской области больше всего заинтересованы в новых работниках, где проще всего найти работу, а также сколько могут заработать самые востребованные специалисты.  

Каких специалистов чаще всего ищут работодатели?

Сравнительный анализ вакансий и работодательского спроса показывает, что в топ сфер с наиболее высоким спросом на специалистов в Архангельской области за последний месяц вошли сфера «Продажи, обслуживание клиентов» (25% вакансий от общего числа работных предложений за месяц). На втором месте по востребованности у местных работодателей рабочий персонал (17% или каждая шестая вакансия области приходится на эту сферу). На третьем месте по востребованности и спросу – специалисты из сферы медицины и фармацевтики (16% вакансий от общего числа). 

Также в пятерку востребованных профессий входят специалисты розничной торговли (15), а строители работники сервисного обслуживания (по 13% в каждой сфере). 

Кроме того, за месяц в Архангельской области достаточно высокий спрос держится на работников транспортной сферы (9% вакансий) и домашний персонал (8% вакансий), а также специалистов гостиничного бизнеса (5% вакансий).    

В каких сферах зарплата выросла сильнее всего с начала года?

По сравнению с началом текущего года сильнее всего средние предлагаемые зарплаты выросли в вакансиях для юристов почти на 13 000 рублей. На втором месте по приросту зарплат в Архангельской области оказалась сфера «Консалтинг, стратегия» (прирост более чем на 11 400 рублей). На третьем месте по росту дохода сфера домашнего персонала – работодатели повысили зарплаты в вакансиях для специалистов на 11 200 рублей. Также в топ-10 по максимальному росту зарплат с начала года вошли сфера административного персонала, безопасности, образования и финансов. Подробнее – в таблице ниже.  

При этом есть ряд професфер, где работодатели, наоборот, снизили предлагаемые зарплаты в вакансиях. Меньше всего повезло соискателям из сферы «Маркетинг, реклама» (-11 000 рублей с начала года). Есть сокращение дохода в вакансиях для рабочего персонала (-10 300 рублей в апреле по сравнению с январем), а также в вакансиях для работников транспортной сферы и искусства.

 

 

Топ сфер с наибольшим ростом медианных предлагаемых зарплат, 

Архангельская область, 2023 год, в руб.

 

 

  апрель

январь

прирост

 

Юристы

55084

42254

12829

 

Стратегия, инвестиции, консалтинг

83449

72010

11439

 

Домашний, обслуживающий персонал

74558

63351

11207

 

Административный персонал

45044

37538

7506

 

Безопасность

67471

60456

7015

 

Наука, образование

43717

37420

6297

 

Финансы, бухгалтерия

45991

40480

5512

 

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

44531

40593

3938

 

Строительство, недвижимость

68854

68004

850

 

Медицина, фармацевтика

64228

6407



 

15 май 08:30 | : Экономика

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