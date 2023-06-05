В Архангельской области растет число свободных рабочих вакансий

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с подбором персонала в Архангельской области за последний месяц и год. Выяснилось, что у работодателей наблюдается очень высокий спрос на новых работников.
По данным hh.ru, работодателями СЗФО за последние 30 дней было открыто почти 185 000 вакансий – это на 54% больше, чем в мае 2022 года, а также 4% больше, чем в апреле текущего года. Наиболее сильный рост спроса на новых работников среди регионов СЗФО продемонстрировали Ленинградская область и Псковская область: количество предложений о работе здесь по сравнению с прошлым годом выросло на 71% и 58% соответственно.
В Архангельской области ситуация аналогичная: по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест увеличилось на 54%, по сравнению с апрельскими показателями также есть рост: +3% новых вакансий.
Регион
Динамика вакансий, май 2023 года к маю 2022 года
Динамика вакансий, май 2023 года к апрелю 2023 года
Ленинградская область
71%
12%
Санкт-Петербург
54%
2%
Архангельская область
47%
3%
Мурманская область
39%
2%
Калининградская область
49%
6%
Новгородская область
43%
12%
Республика Коми
55%
4%
Псковская область
58%
8%
Республика Карелия
41%
8%
Северо-Западный ФО
54%
4%
По сравнению с майскими показателями 2022 года в Архангельской области сейчас сильнее всего вырос спрос на работников и как следствие число новых вакансий в профессиональных сферах «Стратегия и инвестиции» (+125% новых вакансий), «Автомобильный бизнес» (+115% новых рабочих мест), «Домашний персонал» (+83%), а также в сфере добычи сырья (+81%).
Высокий спрос по сравнению с прошлым годом также наблюдается в сфере административного персонала (+79%), у работодателей также высока потребность в специалистах из сферы красоты и фитнеса (+77% новых рабочих мест).
Если же сравнивать показатели спроса на персонал за последние 30 дней, то сезонно в Архангельской области вырос спрос на работников сферы искусства и развлечений (+118% новых вакансий), специалистов сферы красоты и фитнеса (+92%), а также бухгалтеров (+15%).
Профсфера
Динамика вакансий, май 2023 года к маю 2022 года
Динамика вакансий, май 2023 года к апрелю 2023 года
Управление персоналом, тренинги
-2%
5%
Безопасность
-33%
11%
Административный персонал
79%
5%
Строительство, недвижимость
68%
6%
Высший и средний менеджмент
5%
0%
Финансы, бухгалтерия
43%
15%
Розничная торговля
39%
4%
Добыча сырья
81%
13%
Юристы
9%
-31%
Сельское хозяйство
60%
6%
Продажи, обслуживание клиентов
59%
-1%
Наука, образование
-41%
-15%
Транспорт, логистика, перевозки
68%
12%
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
77%
92%
Домашний, обслуживающий персонал
83%
13%
Производство, сервисное обслуживание
34%
-1%
Медицина, фармацевтика
29%
-12%
Информационные технологии
3%
-19%
Автомобильный бизнес
115%
13%
Закупки
40%
5%
Туризм, гостиницы, рестораны
61%
8%
Маркетинг, реклама, PR
27%
4%
Рабочий персонал
58%
10%
Искусство, развлечения, массмедиа
41%
118%
Стратегия, инвестиции, консалтинг
125%
-18%