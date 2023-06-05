В Архангельской области растет число свободных рабочих вакансий

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с подбором персонала в Архангельской области за последний месяц и год. Выяснилось, что у работодателей наблюдается очень высокий спрос на новых работников.

По данным hh.ru, работодателями СЗФО за последние 30 дней было открыто почти 185 000 вакансий – это на 54% больше, чем в мае 2022 года, а также 4% больше, чем в апреле текущего года. Наиболее сильный рост спроса на новых работников среди регионов СЗФО продемонстрировали Ленинградская область и Псковская область: количество предложений о работе здесь по сравнению с прошлым годом выросло на 71% и 58% соответственно.

В Архангельской области ситуация аналогичная: по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест увеличилось на 54%, по сравнению с апрельскими показателями также есть рост: +3% новых вакансий.

Регион Динамика вакансий, май 2023 года к маю 2022 года Динамика вакансий, май 2023 года к апрелю 2023 года Ленинградская область 71% 12% Санкт-Петербург 54% 2% Архангельская область 47% 3% Мурманская область 39% 2% Калининградская область 49% 6% Новгородская область 43% 12% Республика Коми 55% 4% Псковская область 58% 8% Республика Карелия 41% 8% Северо-Западный ФО 54% 4%

По сравнению с майскими показателями 2022 года в Архангельской области сейчас сильнее всего вырос спрос на работников и как следствие число новых вакансий в профессиональных сферах «Стратегия и инвестиции» (+125% новых вакансий), «Автомобильный бизнес» (+115% новых рабочих мест), «Домашний персонал» (+83%), а также в сфере добычи сырья (+81%).

Высокий спрос по сравнению с прошлым годом также наблюдается в сфере административного персонала (+79%), у работодателей также высока потребность в специалистах из сферы красоты и фитнеса (+77% новых рабочих мест).

Если же сравнивать показатели спроса на персонал за последние 30 дней, то сезонно в Архангельской области вырос спрос на работников сферы искусства и развлечений (+118% новых вакансий), специалистов сферы красоты и фитнеса (+92%), а также бухгалтеров (+15%).