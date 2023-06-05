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В Архангельской области растет число свободных рабочих вакансий

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с подбором персонала в Архангельской области за последний месяц и год. Выяснилось, что у работодателей наблюдается очень высокий спрос на новых работников. 

По данным hh.ru, работодателями СЗФО за последние 30 дней было открыто почти 185 000 вакансий – это на 54% больше, чем в мае 2022 года, а также 4% больше, чем в апреле текущего года. Наиболее сильный рост спроса на новых работников среди регионов СЗФО продемонстрировали Ленинградская область и Псковская область: количество предложений о работе здесь по сравнению с прошлым годом выросло на 71% и 58% соответственно.

В Архангельской области ситуация аналогичная: по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест увеличилось на 54%, по сравнению с апрельскими показателями также есть рост: +3% новых вакансий. 

Регион

Динамика вакансий, май 2023 года к маю 2022 года

Динамика вакансий, май 2023 года к апрелю 2023 года

Ленинградская область

71%

12%

Санкт-Петербург

54%

2%

Архангельская область

47%

3%

Мурманская область

39%

2%

Калининградская область

49%

6%

Новгородская область

43%

12%

Республика Коми

55%

4%

Псковская область

58%

8%

Республика Карелия

41%

8%

Северо-Западный ФО

54%

4%

 

По сравнению с майскими показателями 2022 года в Архангельской области сейчас сильнее всего вырос спрос на работников и как следствие число новых вакансий в профессиональных сферах «Стратегия и инвестиции» (+125% новых вакансий), «Автомобильный бизнес» (+115% новых рабочих мест), «Домашний персонал» (+83%), а также в сфере добычи сырья (+81%). 

Высокий спрос по сравнению с прошлым годом также наблюдается в сфере административного персонала (+79%), у работодателей также высока потребность в специалистах из сферы красоты и фитнеса (+77% новых рабочих мест). 

Если же сравнивать показатели спроса на персонал за последние 30 дней, то сезонно в Архангельской области вырос спрос на работников сферы искусства и развлечений (+118% новых вакансий), специалистов сферы красоты и фитнеса (+92%), а также бухгалтеров (+15%).  

Профсфера

 

 

 

Динамика вакансий, май 2023 года к маю 2022 года

Динамика вакансий, май 2023 года к апрелю 2023 года

Управление персоналом, тренинги

-2%

5%

Безопасность

-33%

11%

Административный персонал

79%

5%

Строительство, недвижимость

68%

6%

Высший и средний менеджмент

5%

0%

Финансы, бухгалтерия

43%

15%

Розничная торговля

39%

4%

Добыча сырья

81%

13%

Юристы

9%

-31%

Сельское хозяйство

60%

6%

Продажи, обслуживание клиентов

59%

-1%

Наука, образование

-41%

-15%

Транспорт, логистика, перевозки

68%

12%

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

77%

92%

Домашний, обслуживающий персонал

83%

13%

Производство, сервисное обслуживание

34%

-1%

Медицина, фармацевтика

29%

-12%

Информационные технологии

3%

-19%

Автомобильный бизнес

115%

13%

Закупки

40%

5%

Туризм, гостиницы, рестораны

61%

8%

Маркетинг, реклама, PR

27%

4%

Рабочий персонал

58%

10%

Искусство, развлечения, массмедиа

41%

118%

Стратегия, инвестиции, консалтинг

125%

-18%

 

08 июнь 08:00 | : Экономика

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