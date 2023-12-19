Архангельские работодатели составили список востребованных профессий на 2024 год

Эксперты hh.ru проанализировали потребности бизнеса в начале 2024 года и выяснили, каких специалистов чаще всего сейчас ищут компании, а также какие профессии будут в топе на протяжение года.

Нужны здесь и сейчас

За последние 30 дней местные работодатели разместили более 5 тыс. вакансий. Что на 28% больше, чем в прошлом году. По числу объявлений о работе и спросу лидируют специалисты по продажам (почти 2 тыс. или 26% вакансий от всего объема за месяц). На втором месте по спросу и востребованности у бизнеса – рабочий персонал (более 1,5 тыс. новых вакансий). На третьем месте у местных работодателей – работники розничной торговли и сервисного обслуживания (более 1 тыс. предложений о работе). Также в регионе растёт потребность в транспортниках – более 300 новых вакансий за месяц, что на 87% больше, чем в прошлом году, а также на работников сферы искусства (+195% новых вакансий год к году).

При этом в регионе нет ни одной сферы, где было бы зафиксировано падение спроса на персонал в начале года.

Годовые потребности

Архангельская область – регион, в котором активно развиваются сразу несколько кластеров, которым всегда будут необходимы работники и специалисты.

К таким кластерам в первую очередь относится промышленность и особенно тяжелое машиностроение. Это значит, в 2024 году в регионе всё также будут востребованы как представители рабочих профессий (токари, сварщики, монтажники, наладчики), так и специалисты-инженеры.

Также регион активно развивает туристическую сферу, потому всё также в топе по спросу у бизнеса будут держаться как работники для horeca (официанты, администраторы, кухонные персонал и повара), а также специалисты, разбирающиеся в туристической сфере (менеджеры по продажам, менеджеры по развитию бизнеса, эксперты по туризму, гиды).

Между тем для поддержания и развития основных структур (ЖКХ, медицина, образование, логистика) работодателям потребуются тоже новые работники (дворники, уборщики, механизаторы, сантехники, врачи, фельдшеры, преподаватели, водители, машинисты, курьеры и др.)

Во что «инвестировать» соискателям в 2024 году

Развитие кроссфункциональности

Коммуникации, переговоры, управление командами онлайн

Формирование сообществ, нетворкинг

Саморазвитие, работа с внутренними ограничениями

Управление VQ*, Life-long learning**

Творчество, креатив, юмор

(фото с https://www.psm78.ru/vakansii)