На Крещение РВК-Архангельск обеспечил подвоз воды в храмы

РВК-Архангельск уже много лет подвозит воду в храмы столицы Поморья. В этом году с просьбой заполнить церковные чаны накануне Крещенского Сочельника и обеспечить автоцистерны с водой в течение двух праздничных дней – 18 и 19 января - обратились настоятели собора Михаило-Архангельского кафедрального собора и Ильинского храма.

«Мы всегда тщательно готовимся к подвозу воды на Крещение. Все автоцистерны проходят дезинфекцию, тщательно промываются, а сами машины выходят из ворот автогаража после мойки. Вода заливается непосредственно на Центральных очистных сооружениях водопровода – она соответствует всем нормам и правилам, которые предписаны СанПин. Водители водовозок из года в год в эти дни дежурят у храмов и помогают людям набирать воду», - рассказал начальник Центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Александр Неумоин.

Водитель автоцистерны РВК-Архангельск Николай Евтяев обратил внимание на то, что в прежние годы люди с осторожностью брали воду из водовозки, а теперь же сразу идут к машине. «Многие узнают меня, поздравляют с праздником, желают добра и здоровья. Мне очень приятно приезжать сюда, привозить людям воду», - поделился Николай Александрович.

По благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия настоятели храмов отслужили водосвятный молебен с освящением воды в автоцистерне. Как отметил настоятель Ильинского храма иерей Сергий Карельский, поток людей к машине с водой не иссякает, прихожанам помогают волонтеры.

«Крещенская вода — это святыня, которая должна быть в доме у каждого православного христианина, - рассказал иерей Сергий Карельский. – Такая вода имеет силы к освящению души и тела всех, пользующихся ею. Крещенскую воду принято употреблять натощак, ей можно помазывать больные места, окроплять помещения: квартиры, дачи, рабочие пространства и т.д. Самое главное — принимать Крещенскую воду с молитвой и особым благоговением, только в этом случае она принесет пользу душе и телу».

Набрать крещенскую воду из автоцистерн у Собора на площади Профсоюзой,3 и у Ильинского храма на ул.Ильинской,10 можно сегодня до 21 часа.